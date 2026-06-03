Lo que debía ser el último adiós para un hombre de 84 años terminó convirtiéndose en una experiencia desconcertante para su familia. Durante el velorio, los allegados decidieron abrir el féretro para despedirse y, según denunciaron, descubrieron que el cuerpo que estaba en el ataúd no correspondía al de su ser querido.

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El caso ocurrió en una funeraria de Nueva York, donde era velado José Daniel Díaz Felipe, conocido por familiares y amigos como “Danielito”. De acuerdo con el relato de sus hijos, la sorpresa fue inmediata al notar que la persona que se encontraba dentro del ataúd tenía características físicas diferentes a las de su padre.

José Luis Díaz, hijo del fallecido, explicó que la familia identificó rápidamente la confusión debido a que su padre era calvo y de baja estatura, mientras que el hombre que encontraron en el féretro tenía cabello y una contextura distinta. Además, aseguró que en un primer momento intentaron convencerlos de que se trataba de la misma persona.

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De acuerdo con Univision, los familiares exigieron explicaciones sobre el paradero de los restos de José Daniel Díaz Felipe. Según contaron, empleados de la funeraria les informaron posteriormente que durante esa misma semana habían recibido a otra persona con un nombre similar, situación que habría originado la confusión.

¿Qué pasó con el cuerpo de José Daniel Díaz?

La incertidumbre aumentó cuando la familia recibió información de que el cuerpo de su padre habría sido cremado y trasladado a otra sede de la empresa funeraria. Sin embargo, los allegados manifestaron que no tienen certeza de que las cenizas entregadas correspondan realmente a su ser querido, por lo que analizan solicitar pruebas de ADN y emprender acciones legales.

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