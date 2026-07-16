Mientras muchas personas trabajan hasta superar los 60 años, una pareja británica consiguió retirarse décadas antes gracias a una estrategia basada en el ahorro, la inversión y un estilo de vida austero.

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Su historia la dio a conocer la BBC, medio que dio a conocer cómo la pareja se convirtió en un ejemplo del movimiento conocido como FIRE (Financial Independence, Retire Early o Independencia Financiera y Retiro Anticipado).

Los protagonistas son Alan y Katie Donegan, quienes decidieron modificar por completo sus hábitos de consumo con un objetivo claro: alcanzar la libertad financiera antes de cumplir los 45 años. Para conseguirlo, durante aproximadamente una década redujeron al máximo sus gastos cotidianos y destinaron buena parte de sus ingresos a inversiones de largo plazo.

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Uno de los cambios más constantes fue preparar la comida en casa y llevar el almuerzo al trabajo todos los días. Según explicaron al citado medio, esa decisión les permitió ahorrar decenas de miles de euros con el paso de los años. A esa medida se sumaron otras como evitar pedir comida a domicilio, limitar el uso de la calefacción e, incluso, cargar sus teléfonos móviles fuera de casa para disminuir el consumo de electricidad.

Más allá de reducir gastos, la pareja centró su estrategia en invertir de forma sistemática el dinero que no destinaban al consumo. Con el crecimiento de ese patrimonio, lograron reunir los recursos suficientes para dejar de depender de un salario mucho antes de la edad tradicional de jubilación.

¿Qué es el método FIRE?

El modelo FIRE propone acumular un patrimonio que permita cubrir los gastos de vida mediante los rendimientos de las inversiones. Para ello, quienes siguen esta filosofía suelen elevar considerablemente su tasa de ahorro y mantener un control estricto sobre sus finanzas personales durante varios años.

No obstante, especialistas en finanzas advierten que este método no resulta fácil de aplicar para todas las personas. El incremento del costo de vida, los bajos niveles de ahorro de muchos hogares y las diferencias en los ingresos hacen que alcanzar una jubilación tan temprana sea un objetivo difícil para la mayoría.

Aun así, expertos consideran que algunos de sus principios, como evitar gastos innecesarios, ahorrar de manera constante e invertir desde edades tempranas, pueden fortalecer la estabilidad financiera a largo plazo.

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