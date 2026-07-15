En medio de la tragedia que dejaron dos terremotos en Venezuela, una grabación comenzó a circular ampliamente en redes sociales por un detalle que llamó la atención de miles de usuarios.

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(Vea también: Integrante del Cuerpo de Bomberos de Pereira relata su experiencia en la misión de rescate tras el sismo en Venezuela)

Mientras continúan las labores de búsqueda entre los edificios colapsados, algunos internautas creen haber escuchado una voz proveniente de los escombros.

El registro, difundido en diferentes plataformas, corresponde a un momento en el que equipos de emergencia inspeccionaban una de las estructuras afectadas.

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Durante la grabación se percibe un sonido que varios usuarios interpretaron como la frase “no llores“, lo que dio origen a versiones sobre una presunta psicofonía.

La publicación provocó todo tipo de reacciones. Mientras algunas personas aseguraron que el audio sería una manifestación paranormal, otras consideraron que podría tratarse de un efecto generado por el ambiente, el eco, la maquinaria utilizada en el rescate o la propia interpretación de quienes escuchan la grabación.

Hasta el momento, no existe evidencia científica que confirme que el sonido corresponda a una psicofonía. Tampoco las autoridades venezolanas ni los organismos que participan en las labores de emergencia se han pronunciado sobre la autenticidad de las versiones que circulan en internet.

Último reporte de muertos y heridos en Venezuela luego de terremotos

La difusión del video ocurre mientras continúan las operaciones para localizar posibles sobrevivientes y recuperar víctimas entre los restos de las edificaciones afectadas por el sismo.

De acuerdo con el reporte oficial más reciente divulgado por las autoridades venezolanas este 14 de julio, la cifra de fallecidos aumentó a 4.734 personas, mientras que el número de heridos se mantiene en 16.740. Además, 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de la destrucción provocada por los sismos.

El balance fue entregado por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien indicó que los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda y recuperación en las zonas más afectadas, especialmente en el estado La Guaira y sectores de Caracas, donde se concentró gran parte de los daños.

Mientras avanzan las operaciones de rescate y remoción de escombros, organismos internacionales han advertido que la emergencia humanitaria sigue siendo crítica. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó sobre el riesgo de brotes de enfermedades en albergues temporales debido al hacinamiento, las dificultades para acceder a agua potable y las afectaciones que sufrieron varios centros de salud.

En paralelo, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales continúan enviando alimentos, medicamentos y otros insumos para apoyar a las miles de familias que perdieron sus viviendas, mientras las autoridades trabajan en las labores de reconstrucción y atención a los damnificados.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.