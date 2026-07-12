Un hombre resultó herido luego de ser embestido por un bisonte en el Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, en un hecho que quedó registrado en video y comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

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Las imágenes fueron captadas por el fotógrafo Mike MacLeod, quien se encontraba en el lugar cuando ocurrió el incidente y posteriormente relató cómo se desarrolló el ataque.

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Cómo ocurrió el ataque del bisonte

De acuerdo con el testimonio de MacLeod, divulgado por el medio Cowboy State Daily, el animal ya mostraba señales de agitación antes del ataque y había obligado a varias personas a alejarse de la zona.

Más tarde, un hombre que caminaba junto a su nieto pasó cerca del lugar. Según el fotógrafo, el bisonte reaccionó después de alterarse por el paso de una camioneta y terminó persiguiendo al visitante.

Las imágenes muestran el momento en que el animal embiste al hombre y lo lanza varios metros por el aire antes de detenerse a pocos metros de él.

Qué se sabe del estado de salud del hombre

Después del ataque, varias personas que estaban en el lugar intervinieron para distraer al bisonte mientras otras auxiliaban a la víctima.

Según relató MacLeod al medio citado, posteriormente habló con el nieto del afectado, quien le indicó que su abuelo sufrió heridas de consideración y permanecía en estado delicado.

Los equipos de emergencia acudieron al sitio después de recibir una llamada al servicio de emergencias y trasladaron al hombre para recibir atención médica.

Yellowstone recordó el riesgo que representan los bisontes

El incidente ocurrió pocas semanas después de otro ataque registrado en el mismo parque, en el que un menor de 12 años también resultó herido tras un encuentro con un bisonte.

En anteriores comunicados, las autoridades de Yellowstone han advertido que los bisontes son los animales que más personas lesionan dentro del parque y recuerdan que pueden reaccionar de manera impredecible cuando sienten invadido su espacio.

Por esa razón, recomiendan mantener una distancia mínima de 25 metros con este tipo de fauna y evitar acercarse, alimentarla o intentar interactuar con ella.

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