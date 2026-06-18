Las autoridades ambientales mantienen un operativo de búsqueda luego de que un jaguar adulto desapareciera del Centro de Atención y Valoración de Fauna de Corpoamazonía, en Leticia.

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El ejemplar permanecía bajo observación médica luego de haber sido rescatado en condiciones delicadas dentro de las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía.

La situación fue detectada durante la madrugada de este jueves 18 de junio, cuando el personal encargado encontró vacío el recinto donde permanecía el jaguar.

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La @ArmadaColombia, a través del Grupo de Guardacostas de la Amazonía, participó en el rescate y traslado seguro de un ejemplar de jaguar (Panthera onca), hallado en las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Leticia, reafirmando así su compromiso con la… pic.twitter.com/zJo9odFpxz — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) June 18, 2026

Jaguar había sido rescatado días atrás

El jaguar había sido hallado herido y con signos de agotamiento, motivo por el cual fue trasladado al centro especializado para recibir atención veterinaria y seguimiento permanente.

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Desde entonces, expertos adelantaban labores para estabilizar su estado de salud y evaluar las condiciones necesarias para una eventual liberación.

Sin embargo, la inesperada desaparición obligó a activar protocolos de emergencia y labores de rastreo en diferentes sectores cercanos al lugar donde permanecía bajo cuidado.

La preocupación aumentó debido a que las instalaciones de Corpoamazonía se encuentran cerca de sectores urbanos y residenciales de Leticia.

La senadora animalista Andrea Padilla informó que las autoridades iniciaron un comité de gestión del riesgo para evaluar la situación y coordinar las acciones de búsqueda.

Según explicó, el principal objetivo es localizar al animal y evitar cualquier interacción con habitantes de la zona.

La congresista también expresó su deseo de que el animal se adentre nuevamente en áreas selváticas y no tenga contacto con seres humanos mientras continúan las labores de ubicación.

Este es el mensaje de la congresista:

⚠️❗️Se les voló❗️🐆 El majestuoso jaguar de 120 kilos que llegó herido y exhausto a la @AmazoniaUNAL se escapó del centro de @Corpoamazonia1 ❗️Esta mañana el recinto amaneció vacío. Me informan que a esta hora están en comité de gestión de riesgo, pues la zona es urbana y… pic.twitter.com/4GcNMWap9P — Andrea Padilla Villarraga 🪽🐾 (@andreanimalidad) June 18, 2026

Entre tanto, los organismos ambientales y de emergencia mantienen el monitoreo en distintos puntos del municipio y pidieron a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento, evitando acercarse al animal o intentar capturarlo por cuenta propia.

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