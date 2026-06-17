Gustavo Petro, que lanzó un mensaje desafiante por la captura ‘Beto’ Coral antes, sorprendió con un cambio de tono en una nueva publicación en la que se refirió a un delicado tema.

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El presidente de Colombia, sin mencionar a Abelardo de la Espriella, lo salpicó de manera indirecta desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) al exponer una hipótesis sobre las razones por las que las autoridades estadounidenses reaccionaron en contra de Franklin Humberto Coral Garrido, nombre completo del activista político .

“Por esta denuncia que hizo ‘Beto’ Coral a la fiscalía, a un presunto violador sexual Guillermo Rodríguez, quien amenazó con entregar el cuerpo desmembrado de ‘Beto’ Coral, es una de las causas de su persecución. El presunto violador sexual es amigo íntimo de un candidato a la presidencia.

El mandatario compartió el siguiente video en una publicación hecha por el creador de contenido en cuestión, hecha el pasado lunes 25 de mayo con la acción legal mencionada.

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Por esta denuncia que hizo Beto Coral a la fiscalía, a un presunto violador sexual Guillermo Rodriguez @GuilloRodrig quien amenazó con entregar el cuerpo desmembrado de Beto Coral, es una de las causas de su persecución. El presunto violador sexual es amigo íntimo de un… https://t.co/BlzaGuI2Q0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2026

Petro descartó la información en la que se señaló a Coral por acciones como espía, al remarcar las razones por las que ese hombre se encuentra como asilado en territorio estadounidense.

“Los amigos del candidato en la Florida no buscan expulsar a ‘Beto’, que tenía asilo político porque su padre fue oficial de la policía asesinado cuando intentaba la captura de Pablo Escobar y buscaba ayudar a detener el flujo de cocaína a los EE. UU. Tal como señaló el ciudadano estadounidense Bernie Moreno, lo piensan procesar en EE. UU. por espionaje, cuando Colombia no realiza espionaje sobre ningún país del mundo”, afirmó.

En esa misma línea, sorprendió al remate de su mensaje al enviarle un pedido especial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al tiempo de recordarle un acuerdo (‘deal’, en inglés) que hicieron en su encuentro en febrero pasado en la Casa Blanca, en Washington.

“‘Beto’ es un perseguido político por ser periodista y expresar sus opiniones diferentes al candidato con amigos poderosos ligados al narcotráfico, al genocidio de Gaza y a la extrema derecha de la Florida y, al parecer, a violadores sexuales. Ojalá, y lo solicito, el presidente Donald Trump, logre reaccionar y volvamos a reestablecer nuestro ‘deal’ en la oficina Oval: luchar juntos contra el narcotráfico y la vida”, sentenció.

¿Qué pasó con ‘Beto’ Coral en Estados Unidos?

Agentes federales detuvieron al activista colombiano conocido como ‘Beto’ Coral, el martes 16 de junio de 2026 en Arizona, en un caso que escaló hasta la Casa de Nariño.

Coral nació en Medellín, Antioquia, y se consolidó como una figura relevante entre la diáspora colombiana en Estados Unidos. Es abogado y combina la creación de contenido digital con el activismo político.

Es hijo del capitán de Policía Humberto Coral Caballero, miembro del Bloque de Búsqueda que localizó a Pablo Escobar, quien fue asesinado en abril de 1994 cuando Beto tenía solo ocho años. Luego de investigar ese crimen, se exilió en Estados Unidos por amenazas de muerte.

legó a Estados Unidos en 2015 con visa vigente. Antes de vencerse, en marzo de 2026, pidió asilo, y un juez le concedió un permiso de trabajo temporal.

Fue candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción de colombianos en el exterior bajo el Frente Amplio, y trabajaba como conductor de plataformas de transporte en Arizona.

Agentes de Homeland Security Investigations (HSI), agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional, lo arrestaron en Arizona. No se han revelado las razones específicas de la detención.

El episodio ocurrió luego de viajar a Miami para radicar una demanda contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella por presuntamente grabarlo sin autorización y después de protestar contra él en puestos de votación anticipada.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.