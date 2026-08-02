Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que este domingo 2 de agosto, a las 12:51 de la mañana, se registró un sismo de magnitud 3.5 en el departamento de Santander, con epicentro ubicado cerca del municipio de Los Santos. De acuerdo con el boletín de la entidad, el evento sísmico se originó a una profundidad de 157 kilómetros, a 6.82° de latitud y -73.09° de longitud, es decir, ocho kilómetros al sur de Los Santos. Hasta el momento, el SGC no ha reportado daños en edificaciones o afectaciones en la zona ni tampoco se tiene conocimiento de incidentes derivados por este movimiento telúrico.

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El SGC suele recomendar que la ciudadanía reporte si sintió el sismo o si identificó daños en sus viviendas a través de la plataforma digital Sismo Sentido. Este mecanismo busca recopilar información valiosa sobre el impacto real de los movimientos sísmicos, permitiendo a la entidad mejorar la vigilancia y la respuesta ante estos fenómenos.

Colombia, según ha explicado reiteradamente el SGC, es una región sísmicamente activa debido a la interacción tectónica entre varias placas, principalmente la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Esta configuración geológica provoca una constante actividad sísmica a lo largo del país, aunque la mayoría de los eventos se concentra en zonas como el Pacífico, donde la subducción –proceso donde una placa se desliza bajo otra– de la placa de Nazca bajo la Sudamericana origina tanto la fosa submarina del Pacífico como la cadena montañosa de los Andes. Por otra parte, también en el contacto entre la placa del Caribe y la Sudamericana, así como en el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga.

Este último es un fenómeno muy particular, pues de acuerdo con el SGC, el 60% de los sismos registrados en Colombia ocurren en el área de Los Santos, precisamente porque allí se encuentra el Nido Sísmico de Bucaramanga, una región de la corteza terrestre con una actividad sísmica inusualmente alta y continua. Globalmente, solo existen tres sitios como este: en Colombia, Rumania y Afganistán.

En ese contexto, el país registra en promedio 2.500 sismos al mes, sumando casi 300.000 eventos en tres décadas de monitoreo ininterrumpido por parte de la Red Sismológica Nacional.

¿Por qué es tan frecuente la actividad sísmica en Los Santos, Santander?

La alta frecuencia de sismos en Los Santos se debe a la localización del Nido Sísmico de Bucaramanga, una región con una inusual y constante concentración de actividad sísmica. Esta característica única explica por qué el 60 % de los temblores que ocurren en Colombia tienen su origen en esa zona específica, según el Servicio Geológico Colombiano.

¿Qué es la subducción y cómo influye en los sismos en Colombia?

La subducción es un proceso geológico donde una placa tectónica se desliza por debajo de otra. En Colombia, el principal ejemplo es la placa de Nazca que se mete por debajo de la placa Sudamericana. Este fenómeno genera acumulación de energía y, al liberarse, produce sismos, especialmente en regiones del Pacífico y a lo largo de la cordillera de los Andes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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