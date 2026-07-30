Un sismo de magnitud 2,6 se registró a las 12:53 de la madrugada de este miércoles 30 de julio en el municipio de Uribe, Meta, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con la entidad, el evento tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico.

El temblor pudo ser percibido levemente por habitantes de zonas cercanas al epicentro debido a que fue cerca de la superficie, pese a su baja magnitud en la escala de Richter.

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¿Qué significa que el sismo tuviera una profundidad superficial?

El SGC explicó que un sismo de profundidad superficial es aquel cuyo foco se ubica a menos de 30 kilómetros bajo la superficie terrestre. Este tipo de movimientos suele sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, incluso cuando su magnitud no es elevada.

Por ello, la entidad invitó a las personas que percibieron el temblor a reportarlo a través de la plataforma “Sintió este sismo“, información que contribuye al monitoreo de la actividad sísmica en el país.

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