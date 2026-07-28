Un terremoto de magnitud 7.1 sacudió el sur de Japón este martes 28 de julio (hora local), lo que llevó a la Agencia Meteorológica de Japón a emitir una alerta de tsunami para varias zonas costeras mientras las autoridades evaluaban posibles afectaciones.

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Un fuerte sismo se registró en la región de Kyushu, en el sur de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento telúrico alcanzó una magnitud preliminar de 7.1 y activó de inmediato los protocolos de emergencia, incluida una alerta de tsunami para las áreas que podrían verse afectadas por el oleaje.

Las autoridades japonesas iniciaron la evaluación de los posibles daños y pidieron a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales. Al cierre de esta publicación no se habían confirmado víctimas ni un balance definitivo sobre las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

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🔴 AHORA | Violento sismo de magnitud 7.1 sacude Japón y las alertas de tsunami entran en vigor para las costas del país. pic.twitter.com/0Gy5RuD4bv — 📢Rebelión en la Granja🚨 (@elorwelliano) July 28, 2026

¿Qué implica la alerta de tsunami emitida tras el terremoto en Japón?

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó la alerta como medida preventiva debido a que un terremoto de esta magnitud puede provocar cambios en el nivel del mar y originar olas peligrosas para las zonas costeras. Por esa razón, las autoridades pidieron a los habitantes de las áreas bajo advertencia mantenerse alejados de playas, puertos y desembocaduras de ríos mientras continúa el monitoreo del fenómeno.

La entidad explicó que las alertas se actualizan de forma permanente con base en la información recopilada por las estaciones de vigilancia, por lo que la población debe seguir únicamente los reportes oficiales hasta que se confirme el fin del riesgo.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.