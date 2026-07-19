La noche del sábado 18 de julio de 2026 será recordada como una jornada de dolor y desolación para los habitantes de la provincia de Chupaca y sus alrededores, en la región andina de Junín, Perú. Dos sismos consecutivos sacudieron la tranquilidad de la zona, dejando un saldo trágico de cinco personas fallecidas, al menos 21 heridos y más de 300 damnificados, según los reportes preliminares de las autoridades locales.

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El evento principal, que registró una magnitud de 5,1, ocurrió a las 21:24 hora local. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a solo 7 kilómetros al sur de Chupaca, a una profundidad de 24 kilómetros. La intensidad del movimiento telúrico fue catalogada como moderada, pero suficiente para causar estragos significativos en la infraestructura de la zona. Apenas 17 minutos después, a las 21:41, una réplica de magnitud 3,7 volvió a inquietar a los pobladores, con epicentro a 14 kilómetros al suroeste de la misma provincia.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) detalló que el impacto se sintió con mayor fuerza en distritos como Ahuac, Chongos Bajo, Huamancaca Chico, San Juan de Jarpa y Yanacancha. Lamentablemente, la mayor parte de las víctimas se concentró en el distrito de Chongos Bajo, donde se confirmó el fallecimiento de uno de los ciudadanos. Mientras tanto, el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión, en Huancayo, ha sido el principal centro de atención, recibiendo a una decena de heridos con lesiones derivadas directamente del desplome de estructuras y el pánico generalizado.

Las imágenes que circulan en redes sociales son elocuentes: calles agrietadas, fachadas desplomadas y escombros de concreto obstruyendo las vías públicas. El patrimonio histórico también sufrió un golpe severo. El desplome de la cruz del histórico monumento ‘Cani Cruz’ en Chongos Alto y los derrumbes parciales en el Antiguo Convento de ‘Santiago de León’ han consternado a la comunidad local.

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#Temblor ||

Internacional 🇵🇪

Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/EGIiWooxox — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) July 19, 2026

💔 Un sismo de magnitud 5.1 sacudió la región de Junín, en Perú, dejando al menos cuatro personas fallecidas, 21 heridos y decenas de damnificados. Equipos de bomberos y rescatistas continúan con las labores de búsqueda entre los escombros para localizar a posibles… pic.twitter.com/8epGoFgdwo — Radio i99 (@Radio_i99) July 19, 2026

📌Autoridades locales coordinan acciones de respuesta en la zona afectada por el sismo de 5.1 con la asistencia técnica del #INDECI. pic.twitter.com/xAiXqZjqwh — INDECI (@indeciperu) July 19, 2026

La crisis se extendió al sector salud, que ya operaba bajo presión. El Hospital Daniel Alcides Carrión reportó daños estructurales en sus dependencias, y el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, también en Huancayo, sufrió fisuras en las paredes de su unidad de cuidados intensivos pediátricos, complicando la atención de los más vulnerables.

Aunque el servicio eléctrico presentó cortes e interrupciones en varios distritos de Junín debido a la afectación en redes de cableado, el COEN brindó un parte de tranquilidad sobre la infraestructura vial: las carreteras de la Red Vial Nacional permanecen habilitadas, sin bloqueos ni daños estructurales que impidan el tránsito. Las labores de monitoreo continúan activas mientras las autoridades civiles y de salud trabajan contrarreloj para asistir a los damnificados y evaluar la magnitud real de una tragedia que ha puesto a prueba la resiliencia de la provincia andina.