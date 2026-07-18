France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca...
Lo esencial:
- Francia e Inglaterra se enfrentan en la llamada “final de consolación”, el partido para definir quién se queda con el tercer lugar del Mundial.
- El partido, que se jugará en Miami, será el último en el que Didier Deschamps dirija a ‘Les Bleus’.
- Inglaterra muestra una alineación en la que no aparecen ni Harry Kane ni Jude Bellingham.
A continuación, lo más destacado del partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026:
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