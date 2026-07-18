Por: France 24

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Lo esencial:

Francia e Inglaterra se enfrentan en la llamada “final de consolación”, el partido para definir quién se queda con el tercer lugar del Mundial.

El partido, que se jugará en Miami, será el último en el que Didier Deschamps dirija a ‘Les Bleus’.

Inglaterra muestra una alineación en la que no aparecen ni Harry Kane ni Jude Bellingham.

A continuación, lo más destacado del partido entre Francia e Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026:

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