Por: France 24

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Las llamas consumieron un orfanato de la Fundación Childhood, ubicado en el distrito de Mohammadia, en las afueras de Argel, la capital de Argelia, dejando al menos 11 personas muertas, varias de ellas menores de edad, y otras 19 heridas, informó este jueves la Protección Civil.

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“El balance provisional es de 11 muertos”, indicó la institución, sin precisar la edad de las víctimas.

Según el reporte, diez personas sufrieron quemaduras graves, dos fueron atendidas por problemas respiratorios y otras siete presentaron lesiones leves y crisis de ansiedad.

Además, cinco personas con “necesidades especiales”, cuya condición no fue detallada por las autoridades, fueron evacuadas a un lugar seguro, donde permanecen bajo evaluación médica.

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Se desconocen las causas del incendio, declarado durante la madrugada de este jueves, en la fundación afectada, que presta atención médica y asistencia a familias de bajos recursos.

La televisión estatal mostró al primer ministro, Sifi Ghrieb, durante una visita a los heridos que permanecen hospitalizados.

La Protección Civil subrayó que el balance es preliminar, ya que los equipos de emergencia continuaban trabajando para extinguir y controlar el incendio.

Argelia atraviesa desde hace varios días una intensa ola de calor y, en la última semana, las autoridades han registrado cerca de 1.000 incendios en distintas zonas del país.

Con AFP y EFE

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