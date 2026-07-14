Por: France 24

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Lo esencial:

El estadio de Dallas, en Texas, alberga la primera semifinal del Mundial 2026, entre Francia y España.

Kylian Mbappé promete ser la figura diferencial, en un torneo en el que ya ha convertido ocho goles y completado tres asistencias.

Tchouaméni y Barcola regresan a la alineación abridora de Francia.

España anunció una alineación en la que Fabián Ruiz vuelve a aparecer como titular en el mediocampo en lugar de Pedri.

El choque coincide con el Día de la Bastilla, la fiesta nacional de Francia, que intentará una doble celebración.

A continuación, lo más destacado del duelo entre Francia y España por las semifinales del Mundial 2026:

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