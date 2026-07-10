Por: France 24

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Lo esencial:

España es el único equipo que no ha recibido goles en lo que va del Mundial de fútbol.

Bélgica ha anotado en todos sus encuentros, salvo por el empate a cero con Irán en fase de grupos.

Del duelo entre la Roja y los ‘Diablos Rojos’ saldrá el rival de Francia en semifinales.

A continuación, lo más destacado del encuentro entre España y Bélgica este viernes 10 de julio, por los cuartos de final:

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