France 24 la componen cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 en 355 millones de hogares en los 5 continentes. France 24 cuenta con 61,2 millones de telespectadores semanales (medición realizada en 67 países de los 183 en los que se emite al menos una de las cadenas) y es el primer ca...
Lo esencial:
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El estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, alberga el partido que abre la ronda de cuartos de final entre Francia y Marruecos
- El encuentro es una reedición de la semifinal que ambos equipos protagonizaron en Qatar 2022.
- Kylian Mbappé lucha por el liderato de goleadores de la Copa del Mundo.
- París se prepara para un encuentro que históricamente ha resultado en disturbios y celebraciones desbordadas.
A continuación, lo más destacado del encuentro que abre los cuartos de final del Mundial 2026:
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