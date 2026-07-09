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Por: France 24

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Este artículo fue curado por pulzo   Jul 9, 2026 - 2:05 pm
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Lo esencial:

  • El estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, alberga el partido que abre la ronda de cuartos de final entre Francia y Marruecos

  • El encuentro es una reedición de la semifinal que ambos equipos protagonizaron en Qatar 2022.
  • Kylian Mbappé lucha por el liderato de goleadores de la Copa del Mundo.
  • París se prepara para un encuentro que históricamente ha resultado en disturbios y celebraciones desbordadas.

A continuación, lo más destacado del encuentro que abre los cuartos de final del Mundial 2026:

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