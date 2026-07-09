Por: France 24

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Lo esencial:

El estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, alberga el partido que abre la ronda de cuartos de final entre Francia y Marruecos Sigue a PULZO en Discover

El encuentro es una reedición de la semifinal que ambos equipos protagonizaron en Qatar 2022.

Kylian Mbappé lucha por el liderato de goleadores de la Copa del Mundo.

París se prepara para un encuentro que históricamente ha resultado en disturbios y celebraciones desbordadas.

A continuación, lo más destacado del encuentro que abre los cuartos de final del Mundial 2026:

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