Por: France 24

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El lago Lemán y la ciudad de Montreux se visten de gala como cada año. Jazz, R&b, rock, pop, música alternativa, artistas de todo el planeta consagrados y otros por descubrir se dan cita en la edición del Montreux Jazz Festival del 3 al 18 de julio.

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Este 2026, el festival creado por el fallecido Claude Nobs, un suizo amante de la música que buscaba hacer de su pequeña ciudad entre lago y montañas un destino turístico único, cumple 60 años.

Para este aniversario, el festival vuelve al auditorio Stravinski, con capacidad para 4.000 personas, recién renovado después de tres ediciones que se organizaron al aire libre mientras se realizaban las obras de refacción.

Este jubileo trae una programación que ha de dar en la vena del gusto de todo melómano, no importa la edad. Montreux abrirá con una noche especial protagonizada por Raye. La cantante británica, muy a la moda con su single “Where is my Husband”, regresa por tercer año consecutivo, enamorada del festival y la libertad que le otorgan en su escenario.

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Una noche inaugural dirigida por Raye

A la cantante británica Raye le han dado esta vez carta blanca para que invite a los artistas que elija subir con ella a escena, además de estar acompañada por una orquesta. Una opción que está bajo el marco de “la tradición de Montreux de realizar creaciones propias y únicas”, explicó Mathieu Jaton, director del festival, a France 24 en entrevista telefónica.

Se trata de una velada en la que habrá sorpresas y en la que Raye decidió cambiar la disposición del auditorio, el escenario será circular para que sea una experiencia inmersiva. En cuanto al set list, “será particular y estará ligada estrechamente a la historia del festival (…) con guiños a artistas como Nina Simone y Aretha Franklin”, confirmó Jaton.

La cantante británica Raye abrirá el festival con un concierto lleno de sorpresas y artistas invitados.

Qué mejor para un cumpleaños que invitar a viejos amigos. Por eso, Deep Purple estará de regreso al lugar que le inspiró su famoso hit “Smoke on the Water” (1972). También estarán el británico Van Morrison, así como el estadounidense James Taylor. Incluso, Sting, quien pisará el escenario suizo por cuarta vez en su carrera. La primera vez fue en 1991 y no se ha perdido nunca las fechas especiales de este evento anual.

En el tercer día, el turno será para Nick Cave “uno de los artistas y performers en vivo más increíbles (…) uno se siente casi levitar en sus conciertos”, cuenta un emocionado Jatton.

Exclusividad y marca de calidad de la experiencia musical

El público de Montreux podrá igualmente disfrutar de conciertos exclusivos. “Este año hemos insistido muchísimo en la exclusividad”, afirma Jatton, de ahí que hayan decidido traer a un artista con Giveon, muy conocido del otro lado del Atlántico, que está tomando impulso en Europa, donde tiene dos fechas este verano.

Otra artista exclusiva es Tyla. La cantante sudafricana está en el zenit de su carrera tras ganar dos premios Grammy anglo y haber participado en la banda sonora de la Copa Mundial de Fútbol 2026, presentándose en una de las tres ceremonias inaugurales.

En medio del pop, que es el género predominante, habrá espacio para el jazz, el género sobre el cual el festival construyó su reputación. Marcus Miller estará presente para un homenaje que se le rendirá a Miles Davis en el Lab, la otra sala del festival.

El festival continúa preservando el aspecto de exclusividad, ya que no se compra una entrada para ver varios artistas en diferentes salas, sino un tiquete para ver a un artista en particular, de la calidad de su sonido y de la intimidad que el público logra vivir con los artistas. “El cartel fue concebido pensando en qué artistas queríamos tener, que hacen shows muy grandes ante públicos multitudinarios, pero que aquí podríamos disfrutar en pequeño comité”, aseguró Jaton.

Es el caso de Lewis Capaldi o incluso Moby, que tocó en Coachella en abril ante más de 100.000 personas, mientras que aquí serán solo 4.000 afortunados. Un artista que casi no da conciertos y que está de regreso este año, pero solo con algunas fechas y una de ellas será en este festival que nunca antes ha contado con su presencia.

La música latina estará presente el 15 de julio. En la sala de Le Lab estarán el venezolano Danny Ocean y la rapera puertorriqueña Young Miko. El festival ha buscado expandir sus fronteras más allá de la música brasileña que siempre había hecho parte del ADN de Montreux. Se ha abierto desde hace varios años a otros géneros como el reguetón.

“Aquello que es muy fuerte, que impacta y es muy importante es la alegría que trae la música latina. Si nos detenemos a estudiar la sociología de la música, creo que hay un deseo visceral del público de divertirse”, destaca un entusiasmado Jaton.

“Small is beautiful”: Montreux ante las dificultades del negocio de la música

Ese deseo de divertirse y de vivir momentos plenos de alegría podrán cumplirlo por espacio de 16 días de conciertos ininterrumpidos.

Pero Montreux continúa navegando en aguas cada vez menos tranquilas. El negocio de la música ha cambiado y ha puesto a todos los festivales, tanto grandes como chicos, en dificultades desde hace unos veinte años.

Los artistas actualmente realizan la mayor parte de sus ganancias a través de sus conciertos y de sus giras, lo que representa un 95% aproximadamente.

Las regalías, así como la venta de discos, ya no son la primera fuente de ganancias. De ahí que pidan cifras muy altas para presentarse y que el mercado se haya dividido entre artistas con megaconciertos como Beyoncé o Bad Bunny y aquellos que buscan algo más íntimo, más cercano. Es a esto último a lo que le apuesta el festival suizo, al “small is beautiful”.

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