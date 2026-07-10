Dos semanas después del devastador doble terremoto que golpeó la costa norte de Venezuela, un nuevo sismo volvió a sacudir el estado La Guaira, reavivando el temor entre una población que aún intenta recuperarse de la tragedia.

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El movimiento telúrico, de magnitud 3,9, ocurrió a las 10:53 de la mañana de este 10 de julio, con epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá y una profundidad de 9,9 kilómetros, según confirmó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Aunque no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas, el temblor fue percibido en Caracas y motivó evacuaciones preventivas en varios edificios, debido al temor de que pudiera tratarse de una nueva réplica de mayor intensidad.

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FOTOGALERÍA | Sismo de magnitud 3,9 sacude el norte de Venezuela y provoca evacuaciones por pánico https://t.co/uetAGeU1c1 pic.twitter.com/2mzuLTR3jC — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 10, 2026

El episodio ocurre apenas 16 días después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 registrado el 24 de junio, considerado uno de los desastres naturales más graves en la historia reciente de Venezuela. La emergencia dejó más de 3.600 personas fallecidas, además de miles de heridos, desaparecidos y familias damnificadas, especialmente en el estado La Guaira.

Aunque las autoridades insistieron en que este nuevo sismo no dejó consecuencias, el movimiento volvió a despertar la angustia de quienes aún viven las secuelas de una tragedia que cambió para siempre la vida de miles de venezolanos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.