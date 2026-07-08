Terminó de la peor manera la búsqueda de Lucas Gámez, el niño argentino de 9 años que permanecía desaparecido desde el doble terremoto que sacudió la costa de Venezuela el pasado 24 de junio. Este 8 de julio fue hallado su cuerpo entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, confirmó su familia a medios argentinos.

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El caso había conmovido tanto a Argentina como a Venezuela por la incertidumbre que rodeó su paradero durante 14 días y por la esperanza que mantenían sus familiares, quienes permanecieron en el lugar acompañando las labores de rescate hasta el momento del hallazgo, según Clarín.

Quién era Lucas Gámez y qué ocurrió el día del terremoto

De acuerdo con Clarín, Lucas había nacido en Argentina, aunque era hijo de padres venezolanos. La familia había regresado recientemente a Venezuela, donde el menor visitaba a sus familiares.

El 24 de junio, después de pasar el día en la playa junto a sus tíos, ocurrió el doble terremoto que derrumbó el edificio donde se encontraba, dejándolo atrapado bajo los escombros.

Durante las dos semanas de búsqueda, sus padres permanecieron en la zona sin perder la esperanza. Incluso, pocos días antes del hallazgo celebraron el cumpleaños del niño con una torta junto a los rescatistas que participaban en el operativo.

Una tragedia que sigue creciendo en Venezuela

La historia de Lucas se convirtió en uno de los rostros más dolorosos del desastre que golpeó a Venezuela.

Con corte al 8 de julio, el balance de la emergencia asciende a 3.685 personas fallecidas, 16.740 heridas y más de 17.000 damnificadas, mientras las autoridades y los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos en la recuperación de cuerpos, tras finalizar la fase de búsqueda de sobrevivientes.

La Guaira continúa siendo el estado más afectado por el doble sismo del 24 de junio, una tragedia que dejó cientos de edificaciones destruidas y miles de familias marcadas por la pérdida de sus seres queridos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.