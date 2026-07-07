Al menos 18 personas resultaron heridas este martes luego de que dos explosiones sacudieran el centro de Damasco, en Siria, muy cerca del hotel donde se hospeda el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien cumple una visita oficial en ese país.

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De acuerdo con la agencia estatal Sana, que citó información del Ministerio de Exteriores de Siria, las detonaciones ocurrieron en las inmediaciones del Ministerio de Turismo y dejaron entre los lesionados a cuatro agentes de Policía. Los hechos ocurrieron poco después de que el mandatario francés abandonara el hotel donde se aloja.

¿Qué se sabe de las explosiones cerca del hotel de Emmanuel Macron?

Según el comunicado oficial, las fuerzas de seguridad habían localizado los dos artefactos explosivos antes de que estallaran y un equipo especializado adelantaba las labores para desactivarlos.

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No obstante, los dispositivos detonaron mientras se preparaba su neutralización, lo que provocó la emergencia y dejó al menos 18 personas heridas. Hasta el momento, las autoridades sirias no han informado quién estaría detrás de la colocación de los explosivos ni si el hecho estuvo dirigido contra alguna persona en particular.

Tras las explosiones, equipos de emergencia y unidades de seguridad fueron desplegados en la zona para atender a los heridos, asegurar el perímetro e iniciar las investigaciones correspondientes. En redes sociales comenzaron a difundirse videos en los que se observan columnas de humo y una fuerte presencia de organismos de socorro en el sector.

¿Por qué Emmanuel Macron está de visita en Siria?

El presidente Emmanuel Macron llegó a Siria el 7 de julio como parte de una visita oficial, la primera que realiza un mandatario francés al país desde 2008.

Durante su agenda tiene previsto reunirse con el líder sirio, Ahmed Sharaa, para abordar asuntos relacionados con la situación política, la seguridad y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Hasta el momento, la Presidencia de Francia no ha informado cambios en la agenda del mandatario tras las explosiones registradas en el centro de Damasco.

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