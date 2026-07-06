El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtuvo ingresos por al menos US$ 2.200 millones durante 2025, de acuerdo con el análisis que hizo The New York Times de su más reciente declaración financiera obligatoria.

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Según el periódico, el crecimiento de su patrimonio estuvo impulsado principalmente por negocios relacionados con criptomonedas, además de activos inmobiliarios, licencias comerciales e inversiones.

Criptomonedas se convirtieron en uno de los principales negocios de Trump

De acuerdo con The New York Times, una de las mayores fuentes de ingresos del mandatario fue la empresa World Liberty Financial, creada junto con miembros de su familia.

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El diario indicó que Trump recibió cientos de millones de dólares por la venta de activos digitales, además de recursos derivados de la comercialización de la memecoin $TRUMP y de otros productos vinculados al ecosistema de criptomonedas.

La publicación también destacó que una firma de inversión relacionada con los Emiratos Árabes Unidos adquirió una participación cercana al 50 % en World Liberty Financial, operación que, según el medio, ha despertado cuestionamientos por posibles conflictos de interés.

El informe reavivó el debate sobre posibles conflictos de interés

The New York Times señaló que la declaración financiera pone nuevamente sobre la mesa el hecho de que Trump participa en un sector cuyas políticas también supervisa como presidente de Estados Unidos.

Además de los negocios con criptomonedas, el medio indicó que la Organización Trump obtuvo ingresos por licencias de marca en países como Arabia Saudita, Catar, Vietnam, India, Turquía, Indonesia y Rumania, así como por propiedades emblemáticas como Mar-a-Lago y varios clubes de golf.

Trump defendió el crecimiento de su patrimonio

Tras conocerse la declaración, Trump aseguró ante periodistas que no interviene en el manejo de sus inversiones y atribuyó parte de sus ganancias al comportamiento de los mercados.

Sin embargo, The New York Times sostuvo que buena parte del aumento de sus ingresos corresponde a operaciones empresariales y acuerdos comerciales que no dependen directamente del desempeño bursátil.

El reporte también menciona que el mandatario mantiene importantes activos financieros y obligaciones judiciales, aunque su patrimonio continúa creciendo, según la información consignada en la declaración financiera.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.