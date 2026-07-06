Panchito, el loro que emocionó a miles de personas al ser rescatado con vida después de permanecer nueve días atrapado entre los escombros que dejaron los terremotos en Venezuela, murió debido a las complicaciones derivadas de su estado de salud.

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El ave había sido localizada por bomberos del estado de Miranda durante las labores de búsqueda y rescate, convirtiéndose en uno de los casos más conmovedores de la emergencia por sobrevivir varios días bajo una estructura colapsada.

Así fue el rescate de Panchito luego de terremotos en Venezuela

Panchito fue encontrado entre restos de concreto, polvo y estructuras metálicas en el apartamento número ocho del sector identificado como Opp033, según reportaron medios locales.

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Las imágenes del rescate mostraron el momento en el que los socorristas le ofrecieron agua, que el loro bebió con evidente desesperación después de permanecer varios días atrapado.

Su hallazgo fue celebrado por rescatistas y ciudadanos, ya que representó un pequeño alivio en medio de la tragedia provocada por los fuertes sismos.

Murió “Panchito”, el loro que fue rescatado luego de los terremotos en La Guaira https://t.co/zaCZxpUCKf pic.twitter.com/iXUeBEgde7 — José Marcano (@josefco27) July 6, 2026

Autoridades confirmaron la muerte del loro

Sin embargo, las autoridades informaron que Panchito falleció el domingo 5 de julio.

De acuerdo con la información oficial, el ave presentaba un severo cuadro de deshidratación como consecuencia del tiempo que permaneció bajo los escombros, condición que terminó siendo fatal pese a haber sido rescatada con vida.

Triste final para el rescate más emotivo del terremoto: muere el loro Panchito tras ser salvado de escombros https://t.co/GDML886ywj pic.twitter.com/4vKvlIxCTB — El Universo (@eluniversocom) July 6, 2026

Durante los días posteriores a su rescate, la historia del loro fue ampliamente compartida en redes sociales y medios de comunicación.

En medio de una emergencia que dejó numerosas víctimas y graves daños materiales, Panchito representó para muchas personas una señal de esperanza y la posibilidad de encontrar sobrevivientes incluso varios días después del desastre.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.