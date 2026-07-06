Las consecuencias del doble terremoto que golpeó a Venezuela siguen dejando escenas que reflejan la dimensión de la tragedia. Esta vez, la periodista venezolana Gabriela González mostró el sitio donde están siendo sepultadas víctimas que aún no han podido ser identificadas o reclamadas por sus familias.

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Según explicó en su publicación, el lugar está ubicado en Chaparral Los Pinos, a aproximadamente media hora de Catia La Mar, y allí también descansan personas cuya identidad sí ha sido establecida.

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Los cuerpos sin identificar reciben un número de registro

De acuerdo con el reporte de la periodista, cada una de las víctimas que no ha podido ser identificada es sepultada con un número de registro, con el fin de mantener un control sobre los cuerpos.

Las imágenes también muestran que el área permanece bajo una fuerte custodia mientras continúan las labores relacionadas con la emergencia.

En Chaparral los pinos a media hora de Catia la mar, se están enterrando a personas que fallecieron en el doble terremoto y no fueron identificadas/reclamadas.También hay personas identificadas. A las que no lo están, se les asigna números. El lugar está fuertemente custodiado pic.twitter.com/buF7L85T7b — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) July 6, 2026

La tragedia desbordó la capacidad de morgues y funerarias

La información señala que la medida responde a la saturación que enfrentan las morgues y funerarias tras el doble terremoto ocurrido el 24 de junio de 2026.

Los sismos, de magnitudes cercanas a 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en la costa norte de Venezuela, especialmente en el estado La Guaira, donde se registraron miles de fallecidos, edificios colapsados y continuas réplicas.

El sitio documentado por Gabriela González se ha convertido en uno de los lugares donde avanzan las labores de sepultura de las víctimas mientras continúan las tareas derivadas de la emergencia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.