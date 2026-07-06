Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Entre la esperanza y la resignación se encuentra el pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, los cuales ya dejaron 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas. Una familia en La Guajira, en medio de la tragedia, se encuentra con la fe intacta esperando a que el pequeño Lucas Gámez, quien cumple este 6 de julio 9 años, pueda ser encontrado con vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Murió reina de belleza en los terremotos de Venezuela; la hallaron entre escombros 5 días después)

Noticias Caracol habló con la familia del menor, quienes se encuentran esperanzados de que el niño los pueda escuchar y de que pueda salir con vida en las próximas horas.

Marcos Gámez, papá de Lucas Gámez, dijo que “si él está sintiendo lo que yo siento o lo que su mamá siente, le queremos transmitir tranquilidad, que sepa que lo estamos buscando, que queremos ir por él, llegar a él”.

Lee También

Agregó Marcos que, “independientemente de cuál sea el resultado, nosotros vamos a seguir aquí hasta el final y estamos esperanzados en el resultado positivo”.

Finalmente, el papá de Lucas Gámez le envió un mensaje a su hijo: “Que aguante, que tenga fuerzas, que aquí está papá”.

“Jesús, hoy te pedimos un milagro”: Mamá de Lucas Gámez

Sobre el cumpleaños de su hijo, Blancalida Martínez, mamá de Lucas, escribió a través de redes sociales un sentido mensaje: “Lucas cumple 9 años. Mientras muchos niños hoy apagan las velas de un pastel, él nos ha enseñado que la esperanza también puede mantenerse viva en la oscuridad. Señor Jesús, hoy no te pedimos un regalo… te pedimos un milagro. Regálale a Lucas la oportunidad de volver a abrazar a su mamá, de escuchar nuevamente su nombre, de abrir sus ojos y celebrar la vida junto a quienes lo aman con todo el corazón. Hace nueve años nació la luz de una familia. Hoy esa misma luz mantiene de rodillas a un país entero”.

(Lea también: Niño habría anticipado los terremotos en Venezuela y lanzó otra preocupante predicción)

Blancalida que, “su mamá, con el alma hecha pedazos, pero con una fe inquebrantable, solo tiene una súplica: “Señor, devuélveme a mi hijo. Prometo seguir amándolo, cuidándolo y abrazándolo con una fuerza aún más grande. Estos doce días me han enseñado que cada segundo a su lado será el regalo más hermoso de mi vida.” A veces Dios escribe sus milagros cuando el mundo cree que ya no quedan páginas por escribir. Hoy elegimos creer. Elegimos esperar. Elegimos orar. Feliz cumpleaños, Lucas. Que el mejor regalo de tus 9 años sea volver a casa con vida. Porque mientras exista fe… siempre existirá esperanza”.

#Mundo | Continúa la emergencia en Venezuela por los terremotos registrados en el país. Ya son más de 3.500 muertos. ¿Qué asistencia están necesitando los sobrevivientes a esta tragedia? Le contamos. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/DsUU0LbuC8 pic.twitter.com/oH9xY2TMhV — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 6, 2026

Cifras del terremoto en Venezuela

El número de víctimas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 3.535 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo con el más reciente informe divulgado este lunes por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Mientras la cifra de lesionados permanece sin cambios respecto al reporte del domingo, el balance de muertos aumentó en 193 personas.

Las autoridades informaron además que 6.462 personas han sido rescatadas, una cifra estable desde el jueves pasado. Asimismo, 17.854 ciudadanos perdieron sus viviendas, por lo que se han instalado 82 campamentos temporales para atender a los damnificados, tres más que los habilitados en la jornada anterior.

Rodríguez señaló a través de su canal de Telegram que continúan registrándose 856 edificaciones afectadas y 190 completamente colapsadas.

Según datos oficiales, 86.794 familias han recibido asistencia humanitaria y se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos en las zonas impactadas por la emergencia.

Las labores de respuesta cuentan con el apoyo de 29.567 integrantes del Ejército y de los organismos de seguridad, además de 27.930 voluntarios inscritos para colaborar en las tareas de atención.

Aunque el Gobierno habilitó una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, no ha actualizado el número oficial de desaparecidos desde el 25 de junio, cuando la cifra se situaba en 157.

Por su parte, la iniciativa ciudadana “Desaparecidos Terremoto Venezuela”, creada para ayudar a localizar a personas incomunicadas tras la tragedia, ha recibido más de 30.000 reportes de individuos cuyo paradero aún no ha podido confirmarse.

Este doble movimiento telúrico se ha convertido en el desastre sísmico más letal registrado en Venezuela durante el último siglo. El antecedente más grave ocurrió en julio de 1967, cuando un terremoto cerca de Caracas dejó 245 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los recientes sismos afectaron la capital venezolana y otros seis estados del norte del país. La Guaira ha sido la región más golpeada, una zona costera que ya había sufrido una de las mayores tragedias de su historia con el deslave de 1999, que causó miles de víctimas mortales.

Doce días después de la catástrofe, gran parte de los equipos internacionales de rescate han concluido sus operaciones y abandonado las áreas afectadas. Sin embargo, voluntarios venezolanos, bomberos, personal de Defensa Civil y vecinos continúan trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes y recuperando cuerpos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.