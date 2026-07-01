Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia reciente tras cumplirse una semana del destructivo doblete sísmico que sacudió los cimientos del país el pasado miércoles 24 de junio de 2026. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un panorama desolador que combina el dolor por las miles de pérdidas humanas con un tenso escenario de debate político. Mientras las labores de rescate continúan a contrarreloj en las zonas más afectadas, los organismos internacionales y las autoridades locales intentan coordinar ayuda humanitaria para mitigar el desespero de la población.
La magnitud de la catástrofe obligó al régimen a tomar medidas simbólicas de luto, mientras la oposición aprovecha la coyuntura para criticar con vehemencia la capacidad de respuesta y la infraestructura del Estado venezolano para afrontar emergencias de este calibre.
El más reciente balance ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, evidencia que la letalidad y el impacto del evento sísmico continúan escalando a medida que se remueven los escombros de las edificaciones colapsadas. A continuación, se detallan los datos consolidados de la emergencia:
|Categoría de Afectación
|Cifra Reportada
|Detalle Situacional
|Fallecidos
|2.295 personas
|Cifra en aumento constante tras inspección de colapsos.
|Heridos
|11.267 personas
|Hospitales y centros médicos operan al límite de su capacidad.
|Damnificados Directos
|12.841 personas
|Familias que perdieron sus hogares o están en refugios provisionales.
|Personas Rescatadas
|6.461 personas
|Ciudadanos salvados con vida por los cuerpos de emergencia.
Ante el devastador escenario, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció de manera oficial la declaración de un Duelo Nacional de 7 días a partir de este miércoles primero de julio a las 6:00 p. m. La mandataria usó sus canales institucionales para solidarizarse con la población y pedir unión en medio de la crisis humanitaria.
“Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. Hoy acompañamos en el dolor a las familias que han perdido a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por los heridos, las personas desaparecidas y las comunidades afectadas”, manifestó la alta funcionaria.
A la par de este decreto, equipos técnicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya articulan con el gobierno la distribución de asistencia de emergencia para cientos de miles de ciudadanos que carecen de servicios básicos, agua potable y techos seguros.
Como era de esperarse en el complejo tablero venezolano, la catástrofe no tardó en trasladarse al plano de la confrontación política. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición que agrupa a la oposición del país, emitió un fuerte pronunciamiento señalando que las altas cifras de fatalidades y la lentitud en los auxilios son el reflejo de un problema mucho más profundo.
Videos del terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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