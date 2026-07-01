Venezuela atraviesa una de las peores tragedias de su historia reciente tras cumplirse una semana del destructivo doblete sísmico que sacudió los cimientos del país el pasado miércoles 24 de junio de 2026. Los movimientos telúricos, de magnitudes 7,2 y 7,5, dejaron un panorama desolador que combina el dolor por las miles de pérdidas humanas con un tenso escenario de debate político. Mientras las labores de rescate continúan a contrarreloj en las zonas más afectadas, los organismos internacionales y las autoridades locales intentan coordinar ayuda humanitaria para mitigar el desespero de la población.

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La magnitud de la catástrofe obligó al régimen a tomar medidas simbólicas de luto, mientras la oposición aprovecha la coyuntura para criticar con vehemencia la capacidad de respuesta y la infraestructura del Estado venezolano para afrontar emergencias de este calibre.

El más reciente balance ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, evidencia que la letalidad y el impacto del evento sísmico continúan escalando a medida que se remueven los escombros de las edificaciones colapsadas. A continuación, se detallan los datos consolidados de la emergencia:

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.