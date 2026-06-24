Un poderoso terremoto de magnitud 7,1 (inicialmente registrado de 7) sacudió este miércoles el norte de Venezuela y causó momentos de pánico en varias ciudades de ese país, especialmente en Caracas, donde cientos de personas salieron de los edificios tras sentir el fuerte movimiento telúrico.

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(Vea también: Así fue el pánico por temblor en Caracas que se sintió en Colombia: videos revelan fuerte sacudón)

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en una zona cercana a algunas de las principales refinerías venezolanas.

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Tras el terremoto, los Centros de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos advirtieron sobre la posibilidad de olas peligrosas en un radio de hasta 300 kilómetros desde el epicentro.

La advertencia incluye las costas de Venezuela, Bonaire, Curazao y Aruba. Además, las autoridades indicaron que existe una amenaza de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Por el momento, los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente de la situación y evalúan la evolución de las condiciones en el mar.

Pánico en Caracas y primeros daños

El sismo se sintió con fuerza en Caracas, donde numerosos residentes evacuaron edificios junto a sus familiares y mascotas antes de concentrarse en las calles por temor a réplicas.

Videos difundidos en redes sociales muestran algunos daños en edificaciones de la capital venezolana, con paredes colapsadas y densas nubes de polvo en algunos sectores.

Hasta ahora las autoridades venezolanas no han entregado un balance oficial sobre víctimas o heridos, aunque los organismos de socorro continúan inspeccionando las zonas afectadas por el terremoto.

El movimiento telúrico también fue percibido en Colombia y otros países del Caribe, donde usuarios reportaron fuertes sacudidas y evacuaciones preventivas.

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