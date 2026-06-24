Un temblor en Caracas (Venezuela) se sintió en varias regiones de Colombia, entre ellas, en Bogotá y Bucaramanga, en donde las personas reportaron a través de las redes sociales el hecho.

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Incluso, una de esas personas aprovechó para contar desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) sobre lo sucedido en la capital colombiana, al tiempo que replicó un video en el que es posible observar el temor en las calles venezolanas.

Las personas en la capital venezolana vivieron momentos de pánico, al punto que en el mencionado registro audiovisual es posible observar cómo hay quienes preguntan si todos se encuentran bien, en medio de la emergencia que dejó daños materiales en Caracas.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que el sismo fue de magnitud 7.1 con epicentro una zona cercana a 41 kilómetros de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, lo que explica que en algunos puntos cercanos desde Colombia se haya sentido tan fuerte.

La profundidad preliminar fue de aproximadamente 9 kilómetros, lo que aumentó la intensidad del movimiento en superficie para que se sintiera en las diferentes zonas.

Uno de esos puntos fue Bucaramanga, desde donde un usuario de X mostró cómo el fuerte movimiento provocó que los objetos se sacudieran de manera evidente, algo que acabó ante las cámaras.

Así lo registró una persona en un video en el que es posible tener una dimensión clara de lo sucedido en la tarde de este miércoles 24 de junio de 2026.

Tiembla muy duro a esta hora en Bucaramanga. Tiembla en Colombia.#temblor Lo sintieron?

Desde dónde? pic.twitter.com/JHctwbxeP9 — José Gómez León • (@joxegomez) June 24, 2026

No se reportan heridos ni tampoco en los territorios de Colombia en los que las personas indicaron que se vivió esa situación que causó alerta con el sonido de las sirenas y demás alarmas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió una alerta por posible amenaza de tsunami para Aruba, Bonaire y Curazao tras el fuerte terremoto de magnitud 7.1 en Venezuela.

Asimismo, los expertos activaron un aviso de tsunami para Puerto Rico e Islas Vírgenes mientras evalúan meticulosamente el comportamiento del mar y el impacto en las costas.

Los organismos de monitoreo mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del fenómeno marítimo actual. Las entidades piden a la población costera máxima atención a los reportes oficiales de emergencia.

Las autoridades competentes recomendaron a los ciudadanos mantener la calma total. Los habitantes deben seguir los canales institucionales mientras se consolida el reporte definitivo del evento sísmico.

El monitoreo continuo busca salvaguardar la vida de las comunidades frente a cualquier cambio drástico en el nivel de las aguas del Caribe. La prevención oportuna mitiga los riesgos.

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