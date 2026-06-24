El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que sostuvo una conversación con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la mañana de este miércoles 24 de junio. El mandatario distrital dio a conocer detalles del diálogo a través de sus redes sociales y destacó el tono positivo del encuentro, que se produjo pocos días después de la segunda vuelta presidencial.

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Galán señaló que la llamada fue breve, pero permitió establecer una disposición conjunta para trabajar en proyectos estratégicos para la capital desde el inicio del nuevo Gobierno. El alcalde destacó que tanto la administración distrital como la futura Casa de Nariño coinciden en la necesidad de avanzar en obras e iniciativas que impacten a millones de ciudadanos.

“Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fue una conversación corta pero positiva. Tanto él como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, expresó Carlos Fernando Galán en su cuenta de X.

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Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fue una conversación corta pero positiva: tanto @ABDELAESPRIELLA como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2026

Asimismo, el mandatario capitalino agradeció la disposición mostrada por el presidente electo y reiteró que la ciudad requiere una relación institucional enfocada en resultados y no en confrontaciones políticas. En ese sentido, insistió en que las prioridades de Bogotá deben estar por encima de las diferencias ideológicas o partidistas.

“Le agradezco al presidente De la Espriella su respaldo y su buena disposición: Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, afirmó Galán.

El alcalde ya había enviado un mensaje público de felicitación al presidente electo el pasado 21 de junio, cuando se conoció el preconteo de la segunda vuelta presidencial. En ese momento, también manifestó su expectativa de construir una agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la Alcaldía para impulsar proyectos que llevan años esperando avances.

“Confío en que el presidente electo actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad”, señaló Galán en ese pronunciamiento.

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