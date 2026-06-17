La discusión sobre el horario de la ley seca para la segunda vuelta presidencial subió de tono luego de que la Alcaldía de Bogotá confirmara que mantendrá las restricciones anunciadas previamente, pese a que el Gobierno fijó un horario diferente para todo el país. La administración distrital ratificó que las medidas relacionadas con la venta y consumo de bebidas alcohólicas no tendrán cambios en la capital durante el fin de semana electoral.

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Al respecto, la Secretaría de Gobierno de Bogotá defendió la decisión al señalar que las autoridades locales cuentan con facultades legales para adoptar medidas adicionales cuando existan razones relacionadas con el orden público. La postura fue expuesta por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien aseguró que la determinación del Distrito se encuentra respaldada por la normatividad vigente.

Cuándo comenzará la ley seca en Bogotá para la segunda vuelta

En ese sentido, Quintero sostuvo: “La Ley Seca decretada por Bogotá sigue plenamente vigente. El propio Decreto 612 de 2026 expedido ayer 16 de junio, en el parágrafo del artículo 13, faculta a alcaldes y gobernadores para ampliar las medidas cuando las condiciones de orden público así lo requieran”. Con esa declaración el funcionario respondió a las dudas que surgieron luego de los anuncios hechos por el Ejecutivo nacional.

Asimismo, el secretario explicó que la medida fue adoptada después de analizar distintos factores relacionados con la seguridad de la jornada electoral. Aseguran que estudiaron los riesgos potenciales, la capacidad institucional y los escenarios previstos para la segunda vuelta antes de tomar una decisión definitiva sobre la restricción.

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“La legalidad de los actos administrativos solo puede ser determinada por las autoridades judiciales. Mientras ello no ocurra, la medida continúa vigente y debe ser acatada”, agregó Quintero.

Por su parte, el alcalde Galán aseguró que el decreto del Gobierno autoriza que se amplíe la medida para Bogotá y que, en ese sentido, se mantendrá la ley seca desde las 00:00 horas del sábado 20 de junio en la capital.

#BOGOTÁ | “Hablé con el ministro Armando Benedetti y me dijo que no nos había desautorizado”, alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre la medida de ley seca en la capital del país. Vía: @soysebasherrera.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/NGXn1ovlv2 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 17, 2026

Cabe mencionar que la controversia se originó después de una rueda de prensa del ministro del Interior, Armando Benedetti. El funcionario anunció que la ley seca nacional comenzará oficialmente el sábado 20 de junio a las 6:00 de la tarde, una decisión que difiere de la adoptada por la capital.

Durante su intervención, Benedetti cuestionó la determinación de Bogotá y aseguró que existe una jerarquía normativa que favorece el decreto nacional. “El decreto del Gobierno está por encima de cualquier norma de un alcalde”, manifestó.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá mantiene la decisión concertada previamente con diferentes sectores económicos.

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