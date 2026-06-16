Esa cadena radial indicó que el ciudadano estadounidense detenido en un episodio de presunto abuso fue liberado, ya que los exámenes de Medicina Legal descartaron violencia contra el menor. Asimismo, ya hay un equipo de abogados contratado por el hombre para demandar a las personas que lo difamaron.

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Periodistas de esa emisora señalaron que el caso fue replicado por varios medios estadounidenses y que el ruido mediático fue mayor cuando el presidente Gustavo Petro lo mencionó en varios mensajes de X.

Petro se pronunció sobre el mediático caso tras la difusión de un video que generó sospechas ante el presunto abuso contra un menor.

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A través de sus redes sociales, el mandatario aseguró que, según la información que recibió, el extranjero no habría cometido abuso sexual contra ninguno de los menores y sostuvo que las imágenes fueron malinterpretadas.

De acuerdo con su versión, el hombre habría sacado al niño al balcón debido a un atoramiento mientras comía. También señaló que el ciudadano estadounidense se encontraba en Colombia adelantando un proceso de adopción de tres menores de 5, 7 y 15 años.

Petro aprovechó el caso para cuestionar el modelo de tercerización en algunos procesos relacionados con adopciones y planteó que el Estado asuma directamente el cuidado de la niñez cuando falle el entorno familiar.

Posteriormente, el ICBF emitió un comunicado en el que explicó que los menores ingresaron al sistema de protección desde 2022 y que el proceso de adoptabilidad se realizó bajo los procedimientos legales establecidos.

Las evaluaciones médicas conocidas por los medios de comunicación indican que no se habrían encontrado señales de abuso o maltrato, razón por la cual el ciudadano estadounidense fue dejado en libertad.

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