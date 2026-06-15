Por: Portal Bogotá

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A propósito de este puente festivo, en Bogotá se adelantan acciones para garantizar los desplazamientos de los viajeros. Este 15 de junio de 2026 hay reversible en la carrera Séptima y pico y placa regional.

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Así funciona el reversible por la carrera Séptima este lunes festivo 15 de junio

El propósito del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca, desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.

¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 15 de junio?

Este lunes festivo 15 de junio de 2026 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogotá. La medida opera de la siguiente manera

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Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo del 15 de junio de 2026

Autopista Norte: desde el Peaje Andes hasta el Portal Norte del sistema Transmilenio, sentido norte – sur. Autopista Sur: desde límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá, sentido sur – norte. Avenida Centenario (Calle 13): desde Río Bogotá hasta avenida Cali (Avenida Carrera 86), sentido occidente – oriente. Avenida calle 80: desde Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema Transmilenio, sentido occidente – oriente. Avenida carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183, sentido norte – sur. Avenida Boyacá Vía al Llano: desde el Túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua Vía al Llano, sentido sur – norte. Vía Suba Cota: desde el Río Bogotá hasta avenida calle 170, sentido norte – sur. Vía La Calera: desde el Peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima, sentido oriente – occidente. Vía a Choachí: desde la Vía Monserrate hasta la avenida circunvalar, sentido oriente – occidente.

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