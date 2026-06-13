En medio de los problemas de orden público en Bogotá, dos de las vías principales tuvieron complicaciones en la madrugada del sábado en el segundo puente festivo de junio en 2026.

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Así lo reportó la Secretaría de Movilidad de la capital colombiana desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) con publicaciones de alerta para los conductores de la ciudad.

El primer aviso se presentó a las 4:43 a. m. al registrar el siniestro entre dos automóviles, en donde uno de ellos sufrió el volcamiento en la Avenida Ciudad de Cali con Avenida El Dorado (Calle 26), en el sentido Norte – Sur.

La entidad replicó la imagen del vehículo en cuestión afectado, en un caso en el que se indicó que ambulancia y agentes civiles ya estaban en el punto del impactante hecho vial.

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Además, se recomendó tomar como ruta alterna la calle 72 debido a las complicaciones propias de una situación sobre la cual no se reportó fallecidos, a pesar de lo sucedido.

#GestiónDelTráfico [04:43 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos automóviles y uno de ellos sufre volcamiento en la Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), sentido Norte – Sur. 👮🚑Ambulancia y Agentes Civiles en el punto. 🟠Ruta alterna: Calle 72. pic.twitter.com/V9ISa3z7xj — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 13, 2026

El caos tuvo un segundo capítulo casi una hora después con otro hecho similar al antes descrito, pero en otro punto clave de la movilidad de Bogotá este sábado 13 de junio de 2026.

La mencionada secretaría informó sobre el accidente entre dos carros en la Avenida de las Américas con carrera 36, sentido Occidente – Oriente. El volcamiento de uno de los vehículos fue atendido por una ambulancia en el punto.

#GestiónDelTráfico [05:44 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos automóviles y uno de ellos sufre volcamiento en la Av. Américas con carrera 36, sentido Occidente – Oriente. Ambulancia en el punto. pic.twitter.com/oR5Tl8YySi — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 13, 2026

El hecho se reportó a las 5:44 a. m., lo que obliga a un llamado de atención para los conductores y el resto de actores viales de cara al comienzo del segundo puente festivo en junio, apenas a una semana de las elecciones presidenciales en Colombia y con el arranque del Mundial como parte del contexto.

Cabe recordar que Fenalco impulsó la celebración del Día del Padre para este domingo 14 de junio, lo que plantea un reto adicional para las autoridades en medio del panorama antes previsto.

¿Qué hacer en caso de un accidente de tránsito en Bogotá?

Los accidentes de tránsito en Bogotá requieren calma y el cumplimiento estricto de las normas legales para garantizar la seguridad de los implicados.

Verificar inmediatamente el estado de salud de todos los conductores, pasajeros y peatones involucrados en el siniestro vial.

Llamar de forma prioritaria a la Línea de Emergencias 123 si se encuentra alguna persona herida o con afectaciones físicas.

Evitar mover a los lesionados y espere la llegada de las ambulancias coordinadas por las autoridades de salud locales.

Encender las luces de estacionamiento de su vehículo y colocar los triángulos de señalización a una distancia segura en la vía.

Tomar fotografías y videos detallados de los vehículos involucrados, la señalización vial y el estado general del entorno.

Recopilar los datos de contacto, nombres, cédulas, placas y pólizas de seguro de los otros conductores presentes.

Retirar los vehículos de la calzada si ocurre un choque simple que solo cause daños materiales mínimos.

Despejar la vía pública rápidamente para evitar multas de tránsito costosas impuestas por la Policía Metropolitana.

Utilizar las herramientas tecnológicas de su compañía de seguros para recaudar las evidencias del accidente en tiempo real.

Conciliar directamente con la otra parte involucrada si los daños son menores y no existen personas lesionadas.

Acudir a un centro de conciliación autorizado en la ciudad si los conductores no logran un acuerdo económico inmediato.

Solicitar el Informe Policial de Accidentes de Tránsito únicamente si se presentan personas heridas, fallecidas o conductores ebrios.

Reportar el caso formalmente ante la Fiscalía General de la Nación si el choque genera lesiones personales culposas.

Esperar la llegada de las autoridades de tránsito para que realicen el croquis obligatorio en casos de alta gravedad.

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