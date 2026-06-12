Por: El Espectador

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Cinco vehículos destruidos, varios heridos y una investigación en marcha dejó el choque múltiple registrado en Usme, sur de Bogotá, donde un furgón terminó arrollando a varios automotores. Entre los afectados hay una mujer embarazada de tres meses que permanece bajo observación médica.

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De acuerdo a las versiones recopiladas por las autoridades, un furgón habría presentado una falla mecánica y terminó impactando varios vehículos, dejando múltiples personas lesionadas, entre ellas una mujer con tres meses de embarazo, un menor de edad y varios adultos mayores.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, la atención está puesta en la evolución médica de los heridos, algunos de los cuales permanecen bajo observación en diferentes centros asistenciales de la capital.

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¿Qué se sabe sobre el estado de salud de los lesionados?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades y los organismos de emergencia, varias personas fueron trasladadas a centros médicos tras el choque múltiple que involucró al menos cinco vehículos.

Entre los afectados se encuentra una mujer embarazada de aproximadamente tres meses, cuyo estado de salud ha sido monitoreado de manera especial debido a su condición. También resultaron lesionados menores de edad y adultos mayores que viajaban en algunos de los vehículos impactados.

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Los reportes preliminares indican que la mayoría de los pacientes presentaron traumas de diversa consideración, aunque algunos requirieron atención prioritaria debido a la naturaleza de las lesiones sufridas durante el impacto. De momento, la vida de los involucrados en el siniestro no está comprometida.

La principal hipótesis del siniestro

Las autoridades investigan si el vehículo de carga involucrado habría sufrido una falla en el sistema de frenos antes de colisionar con varios automotores.

El fuerte impacto provocó daños significativos en los vehículos afectados y obligó a desplegar ambulancias, unidades de rescate y agentes de tránsito para atender la emergencia y restablecer la movilidad en la zona.

Peritos de tránsito y expertos en reconstrucción de accidentes adelantan las verificaciones técnicas para determinar las circunstancias exactas que rodearon el siniestro.

#BOGOTÁ. Se presenta choque multiple en la localidad de Usme, Autopista al Llano con calle 87C Sur, sentido Sur-Norte. Según informan, involucra dos vehículos particulares, un taxi, un camión y un motociclista, dejando varias personas lesionadas, que estan siendo atendidas por… pic.twitter.com/UAYgEyBYIs — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 12, 2026

Bogotá enfrenta una alta siniestralidad vial

El accidente ocurre en medio de un problema que sigue cobrando cientos de vidas en Bogotá. De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Movilidad, durante 2025 la ciudad registró 552 víctimas fatales por siniestros viales, 22 menos que en 2024, lo que representó la primera reducción de muertes en las vías después de varios años de incrementos consecutivos.

Además, los casos con personas lesionadas pasaron de 11.905 en 2024 a 10.399 en 2025, una disminución cercana al 13 %. Sin embargo, la preocupación persiste: en los primeros meses de 2026 las autoridades advirtieron un nuevo repunte y reportaron más de 160 personas fallecidas en las vías de Bogotá, con motociclistas, peatones y adultos mayores entre los grupos más afectados.

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