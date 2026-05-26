Un trágico accidente de tránsito conmocionó a los habitantes y viajeros de Cundinamarca durante la tarde del pasado lunes 25 de mayo. El fatal siniestro vial, que tuvo lugar en la importante carretera que conecta a las poblaciones de Briceño y Chía, en las afueras de Bogotá, dejó como saldo lamentable una persona fallecida y otra gravemente herida, luego de que una camioneta particular impactara de forma violenta contra la base de concreto de un puente peatonal de la zona.

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De acuerdo con el reporte oficial suministrado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, la emergencia fue atendida aproximadamente a las 5:50 de la tarde, justo en un momento donde se registraba un alto flujo vehicular. El automóvil involucrado es una camioneta negra Renault Duster, la cual sufrió daños severos e irreparables en su parte frontal y lateral derecha, evidenciando la magnitud de la fuerza del impacto contra la estructura pública.

Minutos después de la colisión, miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Sopó acudieron al lugar de los hechos junto al personal de la concesión vial para iniciar las labores urgentes de rescate. Tras los procedimientos de rigor, los organismos de socorro revelaron de forma oficial que la identidad del hombre fallecido corresponde a Diego Fernando Nieto Guevara, quien viajaba en el asiento del copiloto y perdió la vida de manera instantánea debido a la gravedad de los traumatismos.

Por otro lado, la mujer que iba al volante del vehículo sobrevivió al impacto inicial, pero sufrió heridas de extrema consideración. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios en el sitio y, posteriormente, fue remitida de urgencia a las instalaciones de la Clínica Universitaria de La Sabana, donde permanece bajo estricto pronóstico médico reservado. Hasta el momento, las autoridades competentes señalaron que aún se desconoce la identidad y edad exacta de la conductora herida.

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Debido a la gravedad de la situación y a la presencia de las unidades de criminalística, la Policía de Tránsito implementó desvíos temporales en este corredor vial, lo que desencadenó monumentales trancones que se disolvieron sobre las 8:00 de la noche. Las causas exactas que originaron que el vehículo perdiera el control siguen siendo materia de investigación; sin embargo, los uniformados manejan como primera hipótesis una falla en el sistema de frenos de la camioneta

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