La movilidad en el corredor de la autopista al Llano registró afectaciones durante la tarde de este jueves debido a un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Usme, a la altura de la calle 87C Sur, en el sector de Chapinerito.

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De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Movilidad, en el hecho estuvieron involucrados un camión, un taxi (que quedó prácticamente destruido) y un ciclista, situación que obligó a desplegar personal operativo para atender la emergencia y coordinar la circulación de vehículos en la zona.

La novedad se presentó en sentido sur-norte, uno de los accesos más utilizados por conductores que ingresan a Bogotá desde el corredor que conecta con los Llanos Orientales, lo que provocó dificultades en el desplazamiento de quienes transitaban por este punto del sur de la capital.

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Mientras avanzaban las labores de atención del caso, se mantuvo la afectación sobre varios carriles de la vía, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores tomar precauciones y prever mayores tiempos de recorrido.

De acuerdo con el periodista ‘Gato’ Gómez, de Olímpica Stereo, en el lugar hicieron presencia agentes civiles de Tránsito y unidades de la autoridad de movilidad, encargados de regular el flujo vehicular y apoyar las maniobras necesarias para recuperar las condiciones normales de circulación.

Como alternativa para los usuarios que se movilizan por el sector, las autoridades sugirieron utilizar la avenida Caracas con el fin de evitar la congestión registrada sobre la Autopista al Llano.

[08:55 p.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial entre camión, automóvil y ciclista en la localidad de Usme, Autopista al Llano con calle 87C Sur. 👮‍♂️Agentes Civiles gestionan el tráfico y unidad de Tránsito en el punto. pic.twitter.com/MKvqvXl0lp — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 12, 2026

Hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre posibles víctimas mortales ni detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Las autoridades continúan en el punto adelantando las labores correspondientes para restablecer completamente la movilidad en este corredor vial del sur de Bogotá.

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