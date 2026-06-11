Un choque entre dos ambulancias provocó afectaciones en la movilidad en la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, durante la mañana de este jueves, en el corredor de la calle 170 con avenida Boyacá.
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Según informó la Secretaría de Movilidad, el accidente se presentó en sentido oriente–occidente, en uno de los puntos de mayor carga vehicular de la capital, lo que obligó a la intervención inmediata de equipos de tránsito.
De acuerdo con la información preliminar, ambos vehículos de emergencia terminaron involucrados en el hecho en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
En la zona hizo presencia el Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad, encargado de regular el flujo vehicular y apoyar el restablecimiento de la circulación mientras se avanzaba con la atención del caso.
Hasta el momento no se ha emitido un balance oficial sobre personas lesionadas ni se han confirmado las causas del choque. La investigación continúa en curso.
[07:58 p. m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial entre dos ambulancias en la localidad de Suba, calle 170 con Av. Boyacá, sentido Oriente – Occidente. 👮♂️Grupo Guía agiliza el tráfico en el punto. pic.twitter.com/93KX2ZgOTd
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) June 12, 2026
Accidente entre bus del SITP y motocicleta en Bogotá
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