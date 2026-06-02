El caos vehicular se tomó el occidente de Bogotá en la mañana de este martes 2 de junio. Un grave accidente múltiple paralizó por completo el tránsito en uno de los corredores viales más importantes de la capital, luego de que cuatro vehículos colisionaran fuertemente, desatando una emergencia que requirió la llegada inmediata de las autoridades y ambulancias.

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El violento choque masivo se registró sobre la Avenida Boyacá con Calle 48 (muy cerca de la Calle 26), en el sentido norte-sur, justo frente al reconocido establecimiento comercial PriceSmart.

La magnitud del siniestro obligó a las autoridades de Tránsito de Bogotá a decretar el cierre total de la calzada lateral, desviando el flujo de vehículos hacia los carriles centrales, lo que ha generado un monumental trancón que ya se extiende por varios kilómetros.

De acuerdo con los primeros reportes de los organismos de socorro que llegaron al punto, la fuerte colisión involucró a un bus del SITP, un bus de servicio intermunicipal, una camioneta particular y una motocicleta. El impacto dejó como saldo inicial a dos personas heridas, siendo el conductor de la moto el afectado de mayor gravedad, quien ya recibe atención médica de urgencia en una ambulancia.

Las autoridades de movilidad pidieron a los conductores que transitan por la zona tomar vías alternas como la Avenida Ciudad de Cali o la Avenida Carrera 68 para evitar quedar atrapados en la monumental congestión mientras se realizan las labores de peritaje y el retiro de los vehículos implicados.

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