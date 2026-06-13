Por: Portal Bogotá

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Transmilenio, en medio de sus cambios, ejecutará cierres parciales por obras en las estaciones Fucha, Hortúa y Calle 40 Sur entre el 13 y el 16 de junio de 2026. Así quedaron los horarios, vagones inhabilitados y modificaciones en las rutas aquí.

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Estación Fucha: cierre de vagón el sábado 13 de junio

Horario del cierre: desde el sábado 13 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. hasta el domingo 14 de junio a las 4:00 a. m.

Vagón inhabilitado: Vagón 1 (permanecerá cerrado por obras de infraestructura).

Cambios operativos en Estación Fucha

Debido a la restricción en el Vagón 1, los servicios habituales operarán temporalmente en el Vagón 2, distribuyéndose de la siguiente manera:

Rutas hacia el norte / occidente: Servicios 3, B72, B75 y D21.

Rutas hacia el sur (Portales Tunal y Usme): Servicios 3, H21 (Portal Tunal), H72 (Portal Usme) y H75 (Portal Usme).

Estación Hortúa: modificaciones el domingo 14 de junio

Horario del cierre: desde el domingo 14 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. hasta el lunes festivo 15 de junio a las 4:00 a. m.

Vagón inhabilitado: Vagón 2 (no estará disponible para el ingreso ni salida de buses).

Cambios operativos en Estación Hortúa

Hacia el norte / oriente: Servicios 3, B75 y K54.

Hacia el sur (Portal Usme): Servicios 3, H54 y H75.

Estación Calle 40 Sur

Horario del cierre: desde el lunes festivo 15 de junio de 2026 a las 5:00 p. m. hasta el martes 16 de junio a las 4:00 a. m.

Infraestructura inhabilitada: cierre total del acceso norte y suspensión del servicio en los vagones 2 y 3.

Cambios operativos en Estación Calle 40 Sur

Toda la operación de la estación se trasladará al Vagón 1, el cual recibirá las siguientes rutas:

Hacia el norte / occidente: Servicios 3, C15 y K54.

Hacia el sur (Portales Tunal y Usme): Servicios 3, H15 (Portal Tunal) y H54 (Portal Usme).

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¡Atención usuarios! 🚍 Novedades operativas este fin de semana festivo 🗓️⬇️ Para seguir mejorando tu experiencia de viaje, realizaremos cierres temporales por mantenimiento. Ten en cuenta el siguiente cronograma y planea tu ruta con anticipación: 🛠️ Horario para todos los… pic.twitter.com/Wl1NOvlOrA — TransMilenio (@TransMilenio) June 13, 2026

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