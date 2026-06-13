En el barrio La Soledad, cerca del sector del Parkway en Bogotá, se reportó un caso de hurto mediante engaño que evidencia nuevas estrategias utilizadas por delincuentes para ingresar a viviendas.

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Según el relato, dos personas llegaron a una casa donde sabían previamente que solo se encontraba una adulta mayor. Utilizaron como excusa que un dron supuestamente había caído dentro de la propiedad y solicitaron ayuda para recuperarlo.

De acuerdo con la denuncia, uno de los hombres distrajo a la propietaria mientras el otro aprovechó para ingresar y recorrer la vivienda.

La afectada señaló que también percibió un olor fuerte que le generó sensación de confusión y lentitud para reaccionar, aunque este detalle corresponde a su percepción del hecho y no constituye una explicación confirmada de lo ocurrido.

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Mientras la dueña intentaba colaborar para recuperar el supuesto dron, uno de los delincuentes subió al segundo piso y robó joyas valoradas en aproximadamente 60 millones de pesos. Afortunadamente, la víctima no sufrió agresiones físicas.

El caso ha generado preocupación por el posible uso de métodos de engaño y observación previa para seleccionar objetivos y cometer robos en zonas residenciales de Bogotá.

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