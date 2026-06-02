Una pareja fue víctima de un violento asalto en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, luego de ser interceptada por varios delincuentes que les robaron su camioneta cuando regresaban de su jornada laboral. El ataque dejó a una de las víctimas con lesiones que requirieron atención médica.

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Según información revelada por el Ojo de la Noche, el hecho ocurrió en inmediaciones del barrio Galán, donde los delincuentes habrían actuado de manera organizada para cometer el robo.

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De acuerdo con el relato entregado por familiares de las víctimas al medio de comunicación, los responsables llegaron al lugar en dos vehículos y una motocicleta. Una vez interceptaron a la pareja, rodearon el automóvil y sometieron a los ocupantes.

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El conductor fue reducido por varios hombres, quienes lo obligaron a descender del vehículo y comenzaron a agredirlo mientras le exigían información sobre el sistema de encendido de la camioneta.

“Mi papá lo tiraron contra el piso, lo comenzaron a patear, le comenzaron a pegar pidiéndole el chip de la camioneta”, relató uno de sus familiares a Mañanas Blu.

Según la denuncia, los agresores no solo golpearon al hombre con puños y patadas, sino que también lo atacaron con un arma de fuego.

“Le comenzaron a pegar en la cabeza, le pegó unos cachazos en la cabeza”, añadió el familiar.

Mientras el conductor era agredido, la mujer que lo acompañaba fue abordada por otros integrantes del grupo delincuencial. De acuerdo con el testimonio conocido por Blu Radio, los delincuentes la llevaron contra una pared y la obligaron a entregar sus pertenencias personales, entre ellas su bolso y su teléfono celular.

Los hechos ocurrieron en cuestión de segundos, según relataron los familiares.

Tras consumar el robo, los delincuentes escaparon del lugar llevándose una camioneta Volkswagen T-Cross modelo 2024, de placas NFZ-152.

Según la información entregada por las víctimas, una mujer habría sido la encargada de conducir el vehículo robado durante la huida, mientras otros integrantes de la banda escaparon en los automóviles en los que llegaron al sector.

“Se fueron en la camioneta, la iba manejando una señora”, aseguró el familiar de los afectados.

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La familia indicó que varios residentes de la zona lograron captar imágenes del asalto, material audiovisual que podría convertirse en una pieza clave para las investigaciones que adelantan las autoridades.

Mientras tanto, el conductor continúa recuperándose de las lesiones sufridas durante el ataque, mientras sus familiares solicitan celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables y lograr la recuperación del vehículo.

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