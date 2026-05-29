Un nuevo caso de justicia por mano propia en Bogotá terminó en desmanes con la fuerza pública dentro de la Universidad ECCI, en la carrera 19 con calle 49 de la localidad de Teusaquillo. Un sujeto fue visto presuntamente tratando de hurtar los cascos de unas motos que estaban en el parqueadero de la institución.

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La situación desató la indignación de la comunidad estudiantil del plantel educativo, que rodeó al señalado ladrón para tratar de molerlo a golpes. Sin embargo, la situación se salió de control que tuvieron que llamar a la Policía, pero la presencia de los agentes no fue suficiente para contener a la turba, por lo que tuvo que aparecer la UNDMO (antiguo Esmad).

Videos mostraron los momentos de tensión cuando los uniformados rodearon al presunto delincuente, mientras el nutrido grupo de jóvenes se aglomeró para tratar de atacar al sujeto. Mientras, varios de ellos saltaban y cantaban una arenga: “Piñata, piñata”, en alusión a dejar a la persona herida producto de los golpes.

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#BOGOTÁ. Nos comparte nuevo video sobre lo ocurrido en la noche del 26MAY, donde varios jóvenes intentaron aconsejar a un presunto ladrón en el parqueadero de la universidad ECCI, loc/Teusaquillo; sin embargo, la presencia de agentes del UNDMO impidió que se rompiera la piñata. https://t.co/ShRxvGJzNk pic.twitter.com/68oJIm55dO — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 29, 2026

La situación escaló y los agentes de la UNDDMO tuvieron que contener a la turba estudiantil, a quienes empujaron con los escudos antidisturbios, mientras ellos insistían en acercarse al detenido y alegaban por presuntas agresiones y por custodiar al pillo.

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Finalmente, la Policía logró meter al capturado en una patrulla, que se fue a gran velocidad para evitar posibles ataques. Esto se dio no sin antes otra tensión con la UNDMO, pues al sacar al señalado ladrón del parqueadero, los estudiantes intentaron lincharlo.

¿Qué hacer en caso de que intenten golpear a un presunto ladrón?

Los casos de ciudadanos que golpean o agreden a presuntos ladrones se han vuelto frecuentes en varias ciudades de Colombia. Aunque muchas personas aseguran actuar por cansancio frente a la inseguridad, las autoridades insisten en que la llamada justicia por mano propia puede terminar convirtiéndose en un delito aún más grave.

La Policía Nacional de Colombia recuerda que la ciudadanía debe acudir a las autoridades y evitar las agresiones físicas. En sus recomendaciones de seguridad, la institución promueve la denuncia y la autoprotección como mecanismos para enfrentar hechos delictivos.

Además, la Personería de Bogotá hizo un llamado a “la convivencia pacífica” y advirtió que “nadie tiene autoridad para tomar la justicia por propia mano en la ciudad ni en el país”.

Expertos han advertido que golpear a un presunto delincuente puede derivar en investigaciones por lesiones personales, tentativa de homicidio e incluso homicidio, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En Bogotá se han registrado varios episodios de linchamientos y agresiones colectivas contra señalados ladrones. Uno de esos casos ocurrió en Kennedy, donde un hombre fue golpeado por la comunidad y casi lo queman.

Las autoridades recomiendan que, si ocurre una situación de este tipo, las personas intenten mantener la calma, llamen de inmediato a la Línea 123, graben evidencia sin intervenir violentamente y permitan que la Policía haga el procedimiento correspondiente. También sugieren evitar difundir rumores o acusaciones sin pruebas, ya que una persona inocente podría resultar herida.

La Policía Metropolitana de Bogotá insiste en que la seguridad debe construirse desde la “corresponsabilidad” y la denuncia oportuna.

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