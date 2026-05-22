Sobre la tarde de este viernes 22 de mayo se presentaron unos disturbios en inmediaciones de la Universidad Pedagógica, exactamente en la calle 73 entre carreras 11 y 13. Allí, hubo unos enfrentamientos entre algunos encapuchados y miembros de la fuerza pública.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Angustia en estación de Transmilenio por adulto mayor que salió herido en medio de protestas)

En medio de una protesta de la comunidad estudiantil de dicha institución, la situación se escaló y se desencadenaron los tropeles. Algunos sujetos optaron por lanzar objetos contundentes a los vehículos de las autoridades, mientras que el UNDMO respondió para tratar de dispersar a quienes hacían los ataques.

En videos se puede observar el momento en el que aparece una tanqueta que lanza chorros de agua a los capuchos, mientras se lanzan bombas de humo y de estruendo. Mientras, algunos de los que estaban participando en el bloqueo siguieron respondiendo con piedras, ladrillos y otros objetos contundentes.

Lee También

#BOGOTÁ. Se presenta cierre vial en la intersección de la Av. Calle 72 con carrera 11, en todos los sentidos viales, por enfrentamiento entre la UNDMO y encapuchados de la Universidad Pedagógica. Se recomienda tomar vías alternas, bastante congestión vehicular en la zona. pic.twitter.com/36XoIZJ0BL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) May 22, 2026

Las autoridades de tránsito reportaron que, por los bloqueos, hay congestión vehicular sobre la carrera 11, por donde también pasan varias rutas del SITP. A quienes se movilizan sobre la calle 72 se les ha recomendado desviarse por las carreras Novena y Décima, mientras que a quienes iban por la carrera 11, agarrar las calles 74, 75 y 76.

* Pulzo.com se escribe con Z