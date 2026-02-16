El proceso judicial por uno de los casos más recordados de las protestas de 2021 dio un giro este lunes 16 de febrero. En Bogotá, la jueza 64 de conocimiento anunció el sentido del fallo contra el patrullero del antiguo Esmad Danilo José Núñez Zabaleta, señalado de haber disparado y causado una grave lesión ocular a Leidy Natalia Cadena.

La decisión no fue absoluta. El despacho encontró responsable al uniformado por el disparo que impactó a la joven de 22 años durante una jornada de manifestaciones, pero lo declaró no culpable del delito de abuso de autoridad. Se trata de un fallo de primera instancia que aún debe ser complementado con la definición de la pena.

En la misma audiencia también se resolvió la situación del teniente Álvaro Ramírez Castro, acusado por la Fiscalía en abril de 2024. La jueza lo absolvió de los cargos formulados, cerrando así su capítulo dentro del proceso.

Qué pasó con Danilo José Núñez Zabaleta

Durante el juicio, el despacho concluyó que Núñez Zabaleta accionó su arma de dotación contra un grupo de personas en el que se encontraba Cadena. Ese disparo terminó afectando uno de sus ojos y se convirtió en el eje central de la investigación penal.

⚖️ Juzgado 64 penal circuito: #AEstaHora audiencia de #SentidoDeFallo de Danilo José Nuñez y Arturo Ramírez. Proceso por las presuntas lesiones a una mujer por parte del ESMAD. Audiencia virtual-presencial en directo.👇https://t.co/MtGo23Bhny pic.twitter.com/mkHRMcYVgw — Complejo Judicial de Paloquemao (@prensapaloq) February 16, 2026

El próximo 6 de abril se conocerá el monto de la condena. En sus alegatos finales, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de las víctimas solicitaron la pena más alta posible.

Pese a la declaración de responsabilidad, la jueza dejó claro que no ordenará la captura inmediata del patrullero, al considerar que compareció a todas las etapas del juicio y no se sustrajo del proceso.

En cuanto a la víctima, actualmente permanece fuera del país tras recibir amenazas contra su integridad, según informó Semana. Con el sentido del fallo ya anunciado, el caso entra ahora en la etapa definitiva, a la espera de que se determine la sanción que deberá enfrentar el uniformado.

