Las escenas registradas a la altura de la Avenida Calle 26 con carrera 45 dejaron ver el nivel de tensión que se vivió este lunes en Bogotá. Desde el costado norte, frente a las instalaciones de RTVC – Sistema de Medios Públicos, quedaron grabados los momentos más críticos: un escuadrón de la UNDMO avanzando en contravía por el carril oriente–occidente para intentar llegar a la Universidad Nacional y retomar el control de la zona.

Las imágenes muestran el caos total en la vía, mientras los uniformados suben por el carril que usualmente va hacia el occidente, tratando de abrirse paso entre bloqueos y desorden en el entorno del campus universitario.

#ATENCIÓN | Miembros del UNDMO ya se encuentran en los alrededores de la Calle 26 para despejar y retomar el control de las manifestaciones que han bloqueado el paso de buses troncales del Transmilenio. pic.twitter.com/Ek3O197kwM — Pulzo (@pulzo) November 24, 2025

Colapso en la calle 26 por bloqueos

Las protestas de este lunes 24 de noviembre desbordaron la movilidad sobre toda la Calle 26. Los bloqueos afectaron tanto a los carriles particulares como al sistema TransMilenio, que tuvo que suspender y modificar sus rutas.

En medio de la jornada, un grupo de manifestantes vandalizó la sede de la Secretaría Distrital de Educación, ubicada en la Calle 26 con carrera 66. Este episodio se dio durante la protesta contra la elección de José Lizcano como nuevo rector de la Universidad Distrital.

⏰ #TMAhora (5:20 p.m.) 📍Calle 26 A esta hora se mantiene activo el retorno en las estaciones Av. Rojas y Concejo de Bogotá de sentido oriente – occidente. ❌ Usuarios afectados: 75.465 📢 Restableceremos los servicios cuando las condiciones de seguridad lo permitan pic.twitter.com/BI0wV6EtM4 — TransMilenio (@TransMilenio) November 24, 2025

La Secretaría de Movilidad y TransMilenio confirmó que, por ahora, se mantiene activo el retorno en las estaciones Av. Rojas y Concejo de Bogotá, en el sentido oriente–occidente. Más de 75.465 usuarios resultaron afectados por los cierres y desvíos.

La entidad aseguró que los servicios se restablecerán “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”. La tensión en la zona continúa.

