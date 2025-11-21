Sobre las 5:30 de la tarde de este viernes 21 de noviembre se presentaron unos disturbios en la calle 72 con carrera 11, en Bogotá. Allí, las unidades antidisturbios de la Policía hicieron uso de la fuerza para levantar un bloqueo que hizo un grupo de manifestantes.
El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó que fue él quien solicitó a la Policía que se dispersara la protesta adelantada sobre la avenida Chile, en inmediaciones del CAI del sector y de la Universidad Pedagógica.
Desde las 4:35 pm, cuando se agotó la instancia de diálogo, le di la instrucción a la @PoliciaBogota de intervenir sobre la Calle 72 para recuperar el orden en inmediaciones del CAI Av. Chile. A esta hora la intervención se mantiene. pic.twitter.com/9LiP0mj5a2
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) November 21, 2025Lee También
Profesora en Bogotá murió en accidente de tránsito y piden justicia; causante habría ido ebria Metrópolis, en Bogotá, cambiará: tumbarán varios edificios y Transmilenio se meterá en nuevo negocio [Video] Conductor de furgón embistió a moto en Bogotá y joven de 28 años está en la UCI "Hoy no vayan por la 30": panelista de Blu Radio advierte caos que habría este viernes en Bogotá
Videos mostraron cómo una tanqueta de la UNDMO (antiguo Esmad) lanzaron chorros de agua a los protestantes. Miembros de la unidad también arrojaron lacrimógenos, mientras del otro lado respondían con objetos contundentes.
La jornada de protestas coincidió con otro aniversario del paro nacional de 2019, el cual arrancó el 21 de noviembre de dicho año. Sumado a ello, en algunas paradas del SITP se vieron grafitis alusivos para conmemorar a Dilan Cruz, el joven atacado por el antiguo Esmad durante ese contexto y que falleció por el impacto de un proyectil de los antidisturbios.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO