Sobre las 5:30 de la tarde de este viernes 21 de noviembre se presentaron unos disturbios en la calle 72 con carrera 11, en Bogotá. Allí, las unidades antidisturbios de la Policía hicieron uso de la fuerza para levantar un bloqueo que hizo un grupo de manifestantes.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, confirmó que fue él quien solicitó a la Policía que se dispersara la protesta adelantada sobre la avenida Chile, en inmediaciones del CAI del sector y de la Universidad Pedagógica.

Videos mostraron cómo una tanqueta de la UNDMO (antiguo Esmad) lanzaron chorros de agua a los protestantes. Miembros de la unidad también arrojaron lacrimógenos, mientras del otro lado respondían con objetos contundentes.

La jornada de protestas coincidió con otro aniversario del paro nacional de 2019, el cual arrancó el 21 de noviembre de dicho año. Sumado a ello, en algunas paradas del SITP se vieron grafitis alusivos para conmemorar a Dilan Cruz, el joven atacado por el antiguo Esmad durante ese contexto y que falleció por el impacto de un proyectil de los antidisturbios.

