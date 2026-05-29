Las grabaciones de cámaras de seguridad se han convertido en una de las principales pruebas para esclarecer el homicidio de Kevin Santiago Ángel Garzón, el docente de 31 años que fue reportado como desaparecido en Bogotá y cuyo cuerpo fue hallado días después en una zona de Kennedy. La investigación, que avanza bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, ha permitido reconstruir parte de sus últimos movimientos y ubicar a varias personas que hoy están en la mira de las autoridades.

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De acuerdo con información conocida por medios como Noticias Caracol, Noticias RCN y El Tiempo el profesor, quien trabajaba en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en la localidad de Bosa, fue visto por última vez el pasado 20 de mayo de 2026, luego de asistir a un gimnasio en el barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

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Tras perder contacto con Kevin Santiago, sus familiares iniciaron una intensa búsqueda. Durante varios días difundieron su fotografía y solicitaron apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

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Antes de conocerse el desenlace del caso, Marta Garzón, madre del docente, relató a Citytv que su hijo mantenía comunicación constante con ella y que el día de su desaparición todo transcurría con aparente normalidad. Según contó, alrededor de las 6:20 de la tarde decidió escribirle al notar que no había recibido la llamada habitual de su hijo.

“Lo único que me dijo era que estaba en el gimnasio y ya no hubo más comunicación”, recordó la mujer en declaraciones recogidas por el medio.

La preocupación aumentó durante la noche cuando Kevin no regresó a casa. Aunque algunos mensajes aparecían como leídos, nunca fueron respondidos. Horas después, el teléfono dejó de tener conexión y las llamadas comenzaron a enviarse directamente al buzón de voz.

La búsqueda terminó de manera trágica el pasado 25 de mayo, cuando Medicina Legal confirmó que un cuerpo encontrado días antes en Kennedy correspondía al profesor.

Según información entregada por las autoridades, los restos habían sido localizados el 22 de mayo en un terreno baldío del sector de Tintal 2, una zona donde suelen arrojarse escombros y residuos.

Las primeras inspecciones indicaron que el cadáver estaba dentro de una maleta de viaje y presentaba señales de violencia extrema, incluyendo presuntos signos de tortura e incineración. La identificación fue posible gracias al cotejo de huellas dactilares realizado por Medicina Legal.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo con información revelada, las grabaciones muestran que Kevin Santiago ingresó a una vivienda de tres pisos ubicada en el barrio La Rivera, en Kennedy, acompañado de una mujer que aparentemente conocía. Posteriormente, un segundo video captó la llegada de otro hombre en bicicleta al inmueble durante la madrugada del 21 de mayo.

Minutos después, las imágenes registraron a tres hombres saliendo de la vivienda mientras transportaban una maleta color café cubierta con una toalla naranja. Los investigadores creen que en ese equipaje habrían movilizado el cuerpo del docente.

La reconstrucción de los hechos también permitió establecer que cerca de la 1:45 de la mañana un taxi llegó hasta la vivienda para recoger tanto la maleta como a los sospechosos.

Los seguimientos realizados por las autoridades señalan que el vehículo se desplazó hasta un lote ubicado en Tintal 2, donde posteriormente fue encontrado el cadáver.

Fuentes de la Fiscalía citadas por El Tiempo confirmaron que actualmente existen tres personas vinculadas a la investigación como indiciadas.

Aunque hasta el momento no se han materializado capturas, los investigadores continúan recopilando pruebas para establecer las responsabilidades individuales y determinar exactamente qué ocurrió dentro de la vivienda donde el profesor fue visto por última vez.

Desde que se reportó la desaparición, la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y desplegó labores de policía judicial para tratar de ubicar al docente.

Tras la confirmación de la identidad del cuerpo, los familiares de Kevin Santiago emitieron un comunicado en el que agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

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“Cada mensaje, oración, publicación y muestra de solidaridad fueron de gran valor para nosotros”, expresaron.

La familia también destacó el respaldo de integrantes de la comunidad educativa, grupos de motociclistas y aficionados de Millonarios que ayudaron a difundir la información del caso.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades buscan esclarecer el móvil del crimen y determinar quiénes participaron en el asesinato del profesor, un hecho que ha generado profunda conmoción en Bogotá.

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