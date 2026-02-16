Bogotá no descansa de la inseguridad. La madrugada de este domingo, las calles de Chapinero se convirtieron en el escenario de una película de terror real. Un grupo de hombres, armados con cuchillos de carnicero y machetes, protagonizó una riña por intolerancia que quedó grabada en video y ya es viral en redes sociales.

La escena es dantesca: en las imágenes se ve cómo los sujetos en gavilla intimidan a transeúntes y golpean sus armas contra el pavimento. El choque del metal contra el suelo llegó a generar chispas, mientras varios de los implicados lucían ropa empapada en sangre, ante la mirada atónita de quienes buscaban refugio.

En medio del caos, la valentía vino de quien menos se esperaba. Una mujer que atendía un puesto de comida en el sector no se quedó de brazos cruzados. Al ver que uno de los hombres había tropezado y estaba a punto de ser atacado en el suelo, la trabajadora intervino con un palo para frenar la agresión y evitar lo que parecía una muerte segura.

La comunidad ha estallado en críticas contra la Fuerza Pública, cuestionando cómo es posible que en una zona tan concurrida de la ciudad se presente un despliegue de armas blancas de ese calibre sin que aparezca una sola patrulla.

Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el suceso, atribuyéndolo a una “discusión entre particulares”. Sin embargo, lo que más ha producido indignación es el reporte oficial.

