La tranquilidad del sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, se vio interrumpida este martes tras el asesinato de un hombre de 35 años, identificado como Holman Andrés Nieto, durante un intento de atraco, informó ‘Gatonoticias’ .

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Según las primeras versiones, Nieto salió de su residencia para dirigirse a su trabajo, transportándose en una bicicleta eléctrica y cargando consigo varias pertenencias, entre ellas un computador. Al tomar la Carrera 87L con Calle 38 sur, un sujeto a bordo de una bicicleta vieja se le cruzó repentinamente, interceptándolo con la intención de robarle.

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El agresor hizo caer a Nieto y, al intentar defenderse, fue atacado con un arma blanca. La víctima falleció en el lugar a causa de las heridas infligidas. Tras el ataque, el agresor huyó, y actualmente es buscado por las autoridades.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ya se encuentra adelantando las pesquisas correspondientes. Se difundieron imágenes del hecho, que evidencian la brutalidad del ataque.

La comunidad de Kennedy expresa su consternación por este hecho, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia en la zona para prevenir incidentes similares.

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