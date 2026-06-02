Las autoridades investigan el homicidio de un joven barbero que fue atacado a tiros mientras trabajaba en su establecimiento ubicado en el barrio Santo Domingo, en Barranquilla. En el mismo hecho, un cliente que se encontraba siendo atendido resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro médico.

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La víctima fatal fue identificada como Elian Emiath Hernández Martínez, de 26 años. El hombre lesionado corresponde a Nicolás de Jesús Berrío Martínez, de 58 años, quien se encontraba dentro del negocio al momento del ataque.

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Según el reporte conocido por las autoridades, el hecho se registró hacia las 5:50 de la tarde del sábado 30 de mayo en un inmueble ubicado en la transversal 1E con calle 74, en el barrio Santo Domingo.

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De acuerdo con la información preliminar, Elian Hernández se encontraba cortándole el cabello a Nicolás Berrío cuando un hombre armado ingresó de manera repentina al establecimiento. Sin pronunciar palabra, el agresor abrió fuego contra los dos hombres y posteriormente escapó del lugar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, las víctimas fueron auxiliadas y trasladadas de urgencia a la Clínica San Ignacio. Sin embargo, el joven barbero llegó al centro asistencial sin signos vitales, mientras que el cliente logró recibir atención médica y permanece estable.

De acuerdo con información judicial conocida por el diario El Heraldo, Elian Hernández registraba una anotación judicial por el delito de tráfico de estupefacientes durante el año 2025.

Asimismo, fuentes de inteligencia señalaron que en la zona donde ocurrió el homicidio tendría presencia el grupo delincuencial conocido como ‘Los Pepes’, organización que, según las autoridades, opera en ese sector bajo el liderazgo de un presunto cabecilla conocido con el alias de ‘El Ñía’.

No obstante, hasta el momento las autoridades no han establecido si existe una relación directa entre estos antecedentes y el ataque ocurrido en la barbería.

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La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta las respectivas labores de investigación para identificar al responsable del crimen y esclarecer los móviles que rodean este nuevo hecho de violencia ocurrido en la capital del Atlántico.

Entre las acciones que se desarrollan se encuentran la recopilación de testimonios, el análisis de cámaras de seguridad del sector y la verificación de información de inteligencia que permita avanzar en la identificación del atacante.

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