En medio de la conmoción generada por la captura de un ciudadano estadounidense en un apartamento del norte de Bogotá, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres, ofreció detalles sobre el contexto de los tres menores involucrados.

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Los niños, hermanos de aproximadamente 4, 7 y 15 años, se encontraban en una etapa clave de un proceso de adopción internacional cuando ocurrieron los hechos que motivaron la intervención de las autoridades.

En conversación exclusiva con Pulzo, la directora Cáceres explicó el panorama detrás del caso y el estado actual de las investigaciones y la protección de los menores.

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“Nosotros estamos esperando la confirmación de Medicina Legal y de lo que hacen las entidades pertinentes. Para nosotros era importante saber que estaban siendo atendidos en el hospital. Yo estuve visitándolos anoche y [en el hospital] me informaron que no identificaron signos de violencia, pero que estaban esperando las valoraciones de Medicina Legal”, señaló la funcionaria a Pulzo.

Esta declaración se suma a la información preliminar compartida por El Tiempo, según la cual los exámenes iniciales no habrían evidenciado hallazgos concluyentes ni signos claros de abuso en las primeras valoraciones físicas y psicológicas. Las valoraciones completas por Medicina Legal siguen en curso y serán determinantes para la Fiscalía.

Cáceres profundizó en el proceso previo que llevaban los niños: “Los niños están en proceso de adopción. La familia lleva entre dos y tres años en proceso de adopción. Los niños tuvieron un proceso de restablecimiento de derechos, donde la comisaría y la evaluación que hizo el juez, y también la defensoría de familia, logran el proceso de adoptabilidad de los niños. Los niños ya estaban en asignación y estaban en los 7 días de integración que por ley tienen que tener”.

La directora le detalló a este medio el momento específico en el que se desarrollaron los hechos: “En estos 7 días es que ocurren los hechos. Esos 7 días son monitoreados por la institución autorizada de adopción, que son instituciones que por ley pueden hacer las adopciones en Colombia. Son muy poquitas y muy especializadas. En esos días se mira la integración y empalme con la nueva familia”.

Según el relato de Cáceres, los menores habían pasado por un proceso formal de restablecimiento de derechos antes de llegar a esta fase de asignación familiar. La adopción estaba siendo adelantada a través de una Institución Autorizada para Adelantar Procesos de Adopción (IAPA), entidades especializadas y reguladas por la ley colombiana para manejar adopciones, incluyendo las internacionales.

La directora del ICBF enfatizó la prioridad en la protección integral de los niños. Tras el rescate, los menores fueron atendidos bajo el protocolo Código Blanco en un centro de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte.

Cáceres visitó personalmente a los niños durante la noche del domingo y confirmó que permanecen bajo custodia del ICBF, recibiendo acompañamiento multidisciplinario mientras avanzan las valoraciones forenses y la investigación judicial.

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