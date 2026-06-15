Este lunes 15 de junio, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de presunto abuso sexual a un menor que conmocionó al norte de Bogotá, específicamente en el sector de Navarra, en la localidad de Usaquén.

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(Vea también: Aparece otro video que muestra cómo la Policía sacó al presunto agresor sexual en Bogotá)

En una extensa publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que, según indicios preliminares, el ciudadano estadounidense de Texas no habría abusado a los niños que aparentemente estaba en proceso de adoptar.

Según el presidente, el hombre sacó al niño al balcón “por un atoramiento por comer mal la comida”. Y agregó: “Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender el niño”. Para Petro, esto habría provocado una reacción desproporcionada que convirtió en víctimas a los menores y al propio detenido.

El jefe de Estado enfatizó que, de confirmarse estos indicios, “la justicia debe entregarle todos sus derechos como ser humano al estadounidense que, al parecer, solo quiso adoptar niños y niñas colombianas en el ICBF a través de una tercerización privada para las adopciones”.

Acá, el trino que hizo el presidente, Gustavo Petro:

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

En ese sentido, reiteró su petición de eliminar las tercerizaciones en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): “he pedido que se acaben las tercerizaciones en el ICBF porque el estado debe asumir su misión de cuidar de la niñez en Colombia cuando falla la familia”.

Petro aprovechó el pronunciamiento para reflexionar sobre lo que considera una “buena lección de realidad a quienes fácilmente podemos ser engañados colectivamente por imágenes que no concuerdan con la realidad”. Extendió esta idea a un fenómeno más amplio que, según él, afecta a la sociedad colombiana.

“Precisamente es lo que vive toda la sociedad colombiana bombardeada por empresas con inteligencia artificial y con dineros extranjeros de genocidas y narcotraficantes que les hacen ver como guerrilleros a los que nunca tomaron un arma en las manos y son simplemente un filósofo tratando de comprender la verdad que se escondía”, continuó el presidente.

En su publicación, Petro hizo extensas referencias históricas y políticas, vinculando el caso con temas como la violencia en el Meta, el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas, la lucha armada liberal en los llanos y figuras como Guadalupe Salcedo. También mencionó al filósofo Jürgen Habermas y criticó la manipulación informática en el contexto de las elecciones en Colombia.

“Creo que hemos transformado en pedófilo alguien que no lo es, como hemos transformado a un filósofo que solo quiso descubrir las causas del asesinato de su padre”, afirmó textualmente, estableciendo paralelismos con su propia trayectoria como investigador del paramilitarismo.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.